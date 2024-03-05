Диверсия? Рассказываем всё, что известно о взрыве на ж/д путях в Самарской области

Так выглядело одно из самодельных взрывных устройств Источник: Александр Хинштейн / T.me











Рано утром в понедельник, 4 марта, в Самарской области прогремел взрыв. Из-за самодельного взрывного устройства (СВУ) на несколько часов оказалось парализовано движение поездов в регионе. Ответственность за ЧП на себя взяло Главное управление разведки (ГУР) Украины. Наши коллеги из 63.RU собрали всё, что известно о происшествии на железной дороге на данный момент, в одном материале.

«Опору моста подорвали»

Липяги — одна из станций, с которой не смогли уехать самарцы Источник: «ЧП Самара» / T.me











Первые сообщения о происшествии на ж/д путях появились около 09:30. Причем сначала тревогу забили пассажиры, которые не смогли уехать на электричках в Самару. По их словам, поезда начали задерживаться еще на станции Сызрань.

Примерно в это же время появилась неофициальная информация о причинах простоев. Якобы на перегоне Звезда — Чапаевск подорвали опору железнодорожного моста через реку Чапаевку. Но представители силовых ведомств не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения. Но тем не менее представители Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) смогли прокомментировать ситуацию:

— На указанном участке у нас действительно наблюдается задержка. Мы пустили часть составов через Жигулевск, и поэтому задержка будет около двух часов. Остальные электрички стоят, думаем, что с ними делать, — заявили в КбшЖД.



Но осведомленный источник 63.RU сообщил, что на месте возможного ЧП работали спецслужбы. Слова собеседника дополнил телеграм-канал Baza. По их данным, взрыв частично повредил конструкции моста и ограждения. Но бетонная опора не пострадала.

На фото можно заметить, как выгнулись ограждения Источник: соцсети











На фото, которые начали появляться в соцсетях, можно заметить масштаб повреждений. Судя по всему, ударная волна зацепила ограждения и часть конструкций.

В одно время со спецслужбами к мосту через Чапаевку прибыли и местные жители. Вот как они описали первые минуты после взрыва:

— Когда произошел взрыв, мы сначала подумали, что упал снег. Когда узнали, что произошло, пошли или поехали к мосту. Кто-то на снегоходе, кто-то пешком. Когда приехали, там уже было оцепление из сотрудников полиции, патрульных или дежурных вроде бы. Прибывшие сотрудники ФСБ начали искать доказательства. У кого-то регистратор забрали, или флешки с камер. Начали проверять, чьи следы от снегохода там были.



«В России подорвали мост»

Через час, примерно в 10:30, стала известна предварительная версия ЧП. Как сообщил телеграм-канал Baza, на мосту заложили СВУ. Эту информацию косвенно, без упоминания третьих лиц, подтвердили и в Управлении ФСБ по Самарской области. Вот как звучал их первый комментарий:

— В понедельник, 4 марта, около 06:13 на единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение о хлопке в районе ж/д моста через реку Чапаевку в Чапаевске. Движение поездов на участке приостановлено. Жертв и пострадавших нет. На месте работают правоохранители и спецслужбы, — сообщили в ФСБ. — Свидетелей и лиц, которые располагают информацией о происшествии, просят обратиться по телефонам дежурного УФСБ по Самарской области ((846) 339–19–50), 02, 102 или 112. Сообщения также можно оставить на электронной почте fsb.samara163@yandex.ru.

Практически одновременно со спецслужбами России инцидент в Чапаевске прокомментировали и в ГУР Украины. И в своем сообщении силовики взяли ответственность за ЧП на себя.

— В России взорвали ж/д мост. Движение поездов парализовано. ГУР подтверждает факт вывода из строя ж/д моста через реку Чапаевку в Самарской области. Конструкции были повреждены в результате подрыва, — заявили в ГУР Украины.



Ситуацию с подрывом моста прокомментировал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.















— На месте происшествия работают правоохранители и спецслужбы. Движение поездов приостановлено. Жертв и пострадавших нет, — заявил Дмитрий Азаров. — Попытки терактов в отношении инфраструктуры области предпринимаются не в первый раз. Но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены.



Я нахожусь на связи с правоохранителями. Переговорил с начальником КбшЖД Вячеславом Дмитриевым. Все отклонения от графика движения поездов устраняются. Часть маршрутов скорректировали и направили в обход. Мы окажем необходимую помощь в ремонте и восстановлении.



Минтранс должен будет подстраховать КбшЖД по тем маршрутам, где приостановили движение. На пригородных маршрутах, где это требуется, дополнительно приняты усилия по обеспечению пассажиров автобусами.



«Мне в Самару очень нужно!»

Параллельно с выступлениями спецслужб представители РЖД и АО «Самарская ППК» пытались помочь десяткам пассажиров, оказавшихся в непростой ситуации. Но, по словам самарцев, из-за этой неожиданной корректировки расписания электричек им тоже пришлось менять свои планы.

— Я ехал из Сызрани в Самару на электричке, мне нужно было на учебу. Купил билет, стою на платформе и жду поезд. Электричка на полчаса задержалась. Сразу подумал, что что-то неладно. Но в итоге всё равно сел и поехал. Минуты через три после отъезда нам сказали по громкой связи, что едем только до Безенчука. Причин никто не назвал. Пассажиры подумали, что ничего страшного, всякое бывает. В Обшаровке начали стоять снова. Машинист объявил, что опаздываем минут на 30 из-за задержки пассажирского поезда. Стояли долго. И только потом сообщили о подрыве моста. Кто-то не дождался, начал выходить. Я же решил ждать, так как мне сегодня очень нужно в Самару! В итоге до Безенчука всё же доехали. Сказали, что будут автобусы до Самары. Но спустя полчаса снова позвали на электричку, которая якобы поедет до Самары. Кто-то обрадовался. Но в пути нам снова сказали, что поезд едет в Сызрань. В итоге люди начали кооперироваться, чтобы на такси до Безенчука добраться, — рассказал один из пассажиров в беседе 63.RU.



На подъездах в Чапаевск установили патрули Источник: Роман Данилкин / 63.RU











К ж/д путям стянулось немало силовиков Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В итоге самарцам всё же предложили пересесть на автобусы.

— На перегоне Звезда — Чапаевск приостановлено движение поездов. Но организована перевозка автобусами. Поезд № 7574 Сызрань-1 — Мирная едет до станции Звезда. До областной столицы уехало 250 пассажиров, до Безенчука — 20. Электричка № 7104 Сызрань-1 — Самара «Волжский экспресс» приостановлена на станции Безенчук. С нее на автобусах уехало 230 пассажиров. Среди них 20 детей, — пояснили в «Самарской ППК».



При этом часть электричек пришлось отменить.

— Мы пока не знаем, когда сможем восстановить движение по маршруту. Сейчас лишь отменяем поезда. Как минимум до 18:00 электрички Сызрань — Мирная ходить не будут. После будем ожидать обновления информации. Остальные же маршруты обслуживаются по расписанию, — пояснила заместитель генерального директора по общим и социальным вопросам АО «Самарская ППК» Марина Волгина.

Новые СВУ

К 13:30 обстановка вокруг ЧП на мосту в Чапаевске начала накаляться. Дело в том, что на мосту обнаружили еще одно СВУ. Его фотографии опубликовал в своем телеграм-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Источник: Александр Хинштейн / T.me











Источник: Александр Хинштейн / T.me











— Взрывотехники нашли и обезвредили неразорвавшееся ВУ. Ответственность за эту бесполезную, по сути, диверсию уже взяла на себя украинская разведка. Ибо какого-либо серьезного урона инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет. Спецслужбы противника продемонстрировали свою профнепригодность, — заявил парламентарий. — Летом 2023 года они также не смогли довести до конца задуманный подрыв Куйбышевского НПЗ. Взрывное устройство сработало в заброшенном цехе, не причинив предприятию никакого вреда. Преступников задержали по горячим следам.



Источник: Евгения Бикунова / 63.RU











Диверсия

Движение на участке Звезда — Чапаевск начали постепенно восстанавливать.

— На перегоне открыто движение по одному пути. Специалисты обследовали мост через Чапаевку и убедились в безопасности. Задержанные поезда идут по своему маршруту. РЖД предпринимает все меры для минимизации задержек и ввода поездов в график. Параллельно идут работы по восстановлению движения по соседнему пути, — пояснили в КбшЖД.



Их сообщение подтвердили и в «Самарской ППК».

Около 19:00 представители ФСБ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Параллельно специалисты закончили осматривать ж/д пути на мосту через реку Чапаевка вблизи Чапаевска.

— Линию признали неповрежденной и пригодной к использованию. Движение транспорта восстановлено, — заявили силовики.



В самом Чапаевске обстановку можно было назвать спокойной. Вот что происходило в городе, по словам самих жителей города:

— Полиция опрашивает жителей близлежащих домов. ГАИ досматривает автомобили. Мост находится всего в 500 метрах от жилых домов. Сквозных дорог нет. В 06:00 там могли разве что рыбаки да лыжники-пенсионеры ходить. Там глушь: леса, поля, — поделились чапаевцы.



Полицейские опрашивали местных жителей Источник: Роман Данилкин / 63.RU









