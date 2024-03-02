На ровном месте: Mazda не уступила Nissan и эффектно перевернула его на бок — кто из водителей не прав

Некоторые перекрестки будто просят поставить на них светофор, камеру фиксации, а заодно и парочку гаишников: ДТП на них происходят с печальной регулярностью, а расположившиеся на проезжей части автомобили намертво останавливают напряженный трафик на несколько часов. Выезд с Морского проспекта на Бердское шоссе в сторону Бердска — яркий пример таких развязок и постоянная декорация для съемок видео. В очередной раз опасную дорогу не поделили два хэтчбека, Nissan March и Mazda Familia. Столкновение закончилось коротким, но эффектным полетом Nissan, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. НГС посмотрел короткий ролик вместе с автоюристом Марией Соловьевой, чтобы понять: кто жертва неумелого соседа по потоку, а кому стоило бы притормозить.
27 февраля, выезд из Академгородка. Движение уже достаточно плотное, но шанс проскочить зарождающуюся пробку и успеть домой засветло у водителей есть. Точнее, был. Водитель Mazda едет в крайнем ряду, а в этот момент из Академгородка на трассу выезжает коричневый Nissan. Он уже почти занял полосу, как получил мощный удар в бампер, отлетел в сугроб, а затем, по инерции, перевернулся на бок, перекрыв большую часть дороги.
Теперь затор становится неизбежен.
Подписчики паблика «АСТ-54» с интересом изучили ролик, и мягко говоря, не пришли в восторг от того, с кем приходится ездить по одним дорогам.
— Классика жанра: при повороте налево на оживленную трассу выехать не спеша сразу в правый ряд. Всё правильно: оттормозятся, никуда не денутся. Чай не короли! — ерничает подписчик сообщества Ростислав М.
— По ПДД March не прав, но чисто по-человечески Mazda не хватило ума сбавить скорость, — согласен пользователь под ником Константин Александрович.
— А я думал, March и по ПДД, и чисто по-человечески так же не прав. Выехал в развалку, — тут же возражает ему Алексей И.
Нашлись и те, кто винят не только водителей, но недостаточную дорожную инфраструктуру и уже бывшего мэра (последнего так эмоционально, что привести комментарий дословно не позволяют требования законодательства). Мэр, по мнению автолюбителя, давно должен был поставить на опасном перекрестке светофор.
Как оказалось, были и другие способы заставить гонщиков притормозить.
— Когда ЦОДД с камерой стояли, фотографии платные делали, тогда поменьше гоняли, — припомнил автолюбитель Виктор С.
В отличие от большинства комментаторов, автоюрист Мария Соловьева не считает эту аварию такой уж простой: с одной стороны, согласно пункту 8.1 ПДД, водитель Nissan March должен был обеспечить безопасность маневра и убедиться, что не создает препятствий. С другой — автолюбитель за рулем Mazda был обязан руководствоваться пунктом 10.1 ПДД и тщательно следить за собственной скоростью.
— При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, — напомнила Мария Соловьева. — Вроде бы Mazda шла с нормальной скоростью, но водитель не мог не видеть, что налево поворачивают, мог притормозить. А March на момент столкновения уже почти занял полосу. Так что вопрос здесь один: была ли у водителей возможность избежать столкновения при имеющихся обстоятельствах.
По мнению автоюриста, вероятнее всего, суд посчитает, что виноваты оба водителя, но определить процент вины каждого из них можно будет только после того, как все обстоятельства ДТП тщательно изучат эксперты.
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