На ровном месте: Mazda не уступила Nissan и эффектно перевернула его на бок — кто из водителей не прав

Подписчики паблика «АСТ-54» с интересом изучили ролик, и мягко говоря, не пришли в восторг от того, с кем приходится ездить по одним дорогам.

— Классика жанра: при повороте налево на оживленную трассу выехать не спеша сразу в правый ряд. Всё правильно: оттормозятся, никуда не денутся. Чай не короли! — ерничает подписчик сообщества Ростислав М.

— По ПДД March не прав, но чисто по-человечески Mazda не хватило ума сбавить скорость, — согласен пользователь под ником Константин Александрович.

— А я думал, March и по ПДД, и чисто по-человечески так же не прав. Выехал в развалку, — тут же возражает ему Алексей И.