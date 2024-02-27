Полицейские вернули украденные 100 тысяч рублей пассажиру в Толмачево — денег он лишился в туалете

Сотрудники полиции вернули 100 тысяч рублей жителю Приморского края, который забыл сумку с деньгами в туалете новосибирского аэропорта «Толмачево». Информация об этом появилась на портале МВД Медиа.
Приморец рассказал, что оставил в туалете бизнес-зала аэропорта поясную сумку, в ней находились 100 тысяч рублей наличными. Спустя время мужчина вспомнил о ней и вернулся, но денег внутри не нашел. Тогда он обратился к полицейским. Те изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что средства забрал 37-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа. В Новосибирске он был транзитом, и уже успел улететь в Иркутск.
По прилету мужчину задержали. Он рассказал, что вытащил деньги из сумки и спрятал их другом туалете, чтобы забрать потом.
Сотрудники полиции нашли в указанном мужчиной месте спрятанные 100 тысяч рублей наличными и вернули их владельцу.
37-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о краже (ч.2. ст. 158 УК РФ). Его отпустили под подписку о невыезде.
Ранее у другого пассажира новосибирского аэропорта украли клатч с 250 тысячами рублей. Полиция поймала подозреваемого только через два года.