Полицейские вернули украденные 100 тысяч рублей пассажиру в Толмачево — денег он лишился в туалете

Приморец рассказал, что оставил в туалете бизнес-зала аэропорта поясную сумку, в ней находились 100 тысяч рублей наличными. Спустя время мужчина вспомнил о ней и вернулся, но денег внутри не нашел. Тогда он обратился к полицейским. Те изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что средства забрал 37-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа. В Новосибирске он был транзитом, и уже успел улететь в Иркутск.

