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Тема дняСмертельное ДТП под Новосибирском
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«Умер в скорой»: под Новосибирском разбился водитель Toyota Camry – машина врезалась в столб

Пассажирка с травмами попала в больницу

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Водитель умер в машине скорой помощи

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В Новосибирске в ночь с 22 на 23 февраля на Восточном шоссе произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель. Toyota Camry влетела в столб на скорости. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Около 3 часов ночи мужчина 1975 года рождения за рулем седана Toyota Camry следовал по Восточному шоссе в направлении Новосибирска. Возле дома №5/1, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в столб, – сообщили в группе.

В результате водитель Toyota умер в машине скорой медицинской помощи. Женщина 1995 года рождения находилась на пассажирском сидении. Ее госпитализировали в медучреждение с различными травмами, цитируют отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска паблик. На момент публикации корреспондент НГС не смогла дозвониться в отдел Госавитиоинспекции Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что по вине сибиряка трое погибли в ДТП. Он получил 10 лет.

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