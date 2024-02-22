Был пьяный и без прав: по вине сибиряка трое погибли в ДТП — он получил 10 лет

Суд приговорил к 10 годам заключения мужчину, виновного в смертельном ДТП в Новосибирской области. В результате аварии погибли три человека, еще один получил серьезные травмы.



ДТП произолшло 10 июня 2023 года между поселками Дорогино и Запрудный в Черепановском районе. Водитель «Хонды» без прав и в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Мазда». После этого он скрылся с места происшествия.