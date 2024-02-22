Был пьяный и без прав: по вине сибиряка трое погибли в ДТП — он получил 10 лет

Суд приговорил к 10 годам заключения мужчину, виновного в смертельном ДТП в Новосибирской области. В результате аварии погибли три человека, еще один получил серьезные травмы.
ДТП произолшло 10 июня 2023 года между поселками Дорогино и Запрудный в Черепановском районе. Водитель «Хонды» без прав и в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Мазда». После этого он скрылся с места происшествия.
— В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли трое мужчин, один пострадавший получил травмы, которые в совокупности оцениваются как тяжкий вред здоровью, — сообщил 22 февраля телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».
30-летнего мужчину признали виновным в том, что он нарушил правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, при этом водитель был в состоянии опьянения и без прав, а также покинул мето ДТП (пп. «а», «б», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет дишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено управлять транспортом в течение 2,5 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
На этой неделе в Новосибирске 18-летняя девушка на «Ниссане» врезалась в «Ладу» на Советском шоссе. В результате погиб мужчина.