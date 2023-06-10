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Три человека погибли при столкновении Мазды и Хонды под Новосибирском — водитель был пьян и без прав

Все погибшие в ДТП в Черепановском районе — мужчины

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На место ДТП выезжал исполняющий обязанности прокурора Черепановского района Павел Акулов

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10 июня на автомобильной дороге между поселками Дорогино Запрудный в Черепановском районе в ДТП погибли трое мужчин. Обстоятельства аварии изучают следователи и прокуратуры.

— Установлено, что водитель автомобиля марки «Хонда» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Мазда». В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли трое мужчин, один пострадавший с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в больницу, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным прокуратуры, у водителя «Хонды» установили состояние опьянения-1. Также выяснилось, что мужчина не имеет водительских прав.

Сегодня пьяный мотоциклист под Новосибирском врезался в ограждение — погибла его 17-летняя пассажирка.

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