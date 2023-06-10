Три человека погибли при столкновении Мазды и Хонды под Новосибирском — водитель был пьян и без прав

10 июня на автомобильной дороге между поселками Дорогино Запрудный в Черепановском районе в ДТП погибли трое мужчин. Обстоятельства аварии изучают следователи и прокуратуры.
— Установлено, что водитель автомобиля марки «Хонда» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Мазда». В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли трое мужчин, один пострадавший с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в больницу, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
По данным прокуратуры, у водителя «Хонды» установили состояние опьянения-1. Также выяснилось, что мужчина не имеет водительских прав.
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