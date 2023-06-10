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Тема дняПассажирка пьяного мотоциклиста погибла
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Пьяный мотоциклист под Новосибирском врезался в ограждение — погибла его 27-летняя пассажирка

ДТП произошло в Мошковском районе Новосибирской области

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Мотоцикл врезался в ограждение, пассажирка не удержалась на сиденье

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В Мошковском районе 10 июня произошло смертельное ДТП — погибла 27-летняя женщина. По данным ГИБДД Новосибирской области, водитель мотоцикла, на котором ехала пострадавшая, был пьян.

— Водитель мотоцикла «Рейсер» 1987 года рождения, находясь в состоянии опьянения, двигался по автодороге Мочище — Локти со стороны ст. Мочище в сторону жилого поселка Микрорайон Светлый. Он допустил наезд на ограждение, в результате чего произошло падение пассажира мотоцикла, — такую предварительную информацию озвучили в областной ГИБДД.

Девушка-пассажир скончалась на месте происшествия, обстоятельства которого устанавливают инспекторы ГИБДД.

10 июня в Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, момент аварии попал на видео.

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