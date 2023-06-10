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Массовое ДТП на улице Станционной в Новосибирске попало на видео

Пострадали 4 автомобиля

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Водители Honda Civic и Subaru Legacy не смогли поделить полосу движения

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10 июня в Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Кадрами аварии на улице Станционной поделился подписчик паблика «АСТ-54».

— На кадрах видно, что водитель бордового седана Honda Civic перестроился в левую полосу, не убедившись в безопасности маневра и создав помеху несущемуся на скорости водителю синего седана Subaru Legacy. В результате субарист въехал в Civic, шоркнул Vesta и врезался в Mercedes, — говорится в посте «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
О пострадавших в ДТП неизвестно

Видео: «АСТ-54»

В городском отделе пропаганды ДТП на момент публикации материала не прокомментировали.

Сегодня водитель КАМАЗа протаранил Subaru на Ватутина в Новосибирске. Участникам ДТП оказалось непросто найти общий язык после столкновения.

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