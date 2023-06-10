Массовое ДТП на улице Станционной в Новосибирске попало на видео

10 июня в Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Кадрами аварии на улице Станционной поделился подписчик паблика «АСТ-54».
— На кадрах видно, что водитель бордового седана Honda Civic перестроился в левую полосу, не убедившись в безопасности маневра и создав помеху несущемуся на скорости водителю синего седана Subaru Legacy. В результате субарист въехал в Civic, шоркнул Vesta и врезался в Mercedes, — говорится в посте «АСТ-54».
В городском отделе пропаганды ДТП на момент публикации материала не прокомментировали.
Сегодня водитель КАМАЗа протаранил Subaru на Ватутина в Новосибирске. Участникам ДТП оказалось непросто найти общий язык после столкновения.