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«Вылетел на красный»: водитель КАМАЗа протаранил Subaru на Ватутина в Новосибирске

Участникам ДТП оказалось непросто найти общий язык после столкновения

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Subaru пострадал в ДТП сильнее водителя

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10 июня на улице в Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ взрезался в Subaru Legacy, пострадал водитель седана. Грузовик поворачивал на Ватутина с улицы Блюхера, седан же двигался по встречному направлению, уточнили в ГИБДД Новосибирска.

— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Subaru, мужчина 2001 года рождения, характер травм уточняется, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В паблике «АСТ-54» выложены фрагменты видеозаписи общения водителей после ДТП. НГС удалось ознакомиться с полной версией видео. Водитель седана утверждает, что грузовик летел на красный свет, его оппонент отвечает, что плохо понимает по-русски. На просьбы показать документы он отвечает, что они у хозяина.

В ГИБДД Новосибирска уточнили, что водитель КАМАЗа необходимые документы инспекторам всё-таки предоставил.

Ранее НГС вспомнил три самых жутких происшествия на дорогах, которые потрясли новосибирцев с начала 2023 года. Среди них загадочное ДТП со скорой, пьяное вождение с двумя детьми в салоне и жуткая авария на Ордынской трассе — в ней погибла вся семья, кроме пятилетнего малыша.

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