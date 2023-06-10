Сын экс-депутата и смертельная скорая — три жестких видео дорожных аварий, которые потрясли новосибирцев

В причинах некоторых аварий разбираться совершенно не хочется — настолько страшные последствия они имели. Журналисты НГС вспомнили три самых жутких происшествия, которые потрясли новосибирцев с начала 2023 года. Среди них загадочное ДТП со скорой, пьяное вождение с двумя детьми в салоне и жуткая авария на Ордынской трассе — в ней погибла вся семья, кроме пятилетнего малыша. Осторожно, видео, опубликованные ниже, впечатлительным людям смотреть не рекомендуется.
«По невыясненной причине»
Зимой читателей и журналистов НГС шокировала авария, которая произошла на Северном объезде. Утром 24 января автомобиль скорой помощи по касательной столкнулся с бордюром, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi.
От удара спецавтомобиль вспыхнул, как спичка, тушили его спасатели. В аварии погибли фельдшер, водитель скорой и двое пассажиров иномарки. Еще три человека пострадали, врачи отвезли их в Коченевскую ЦРБ. Видео страшного пожара на темной автомагистрали попало на авторегистратор проезжавшего мимо автомобиля.
В тот же день следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек, расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
Смертельная трасса
Еще одно ДТП со страшными последствиями произошло в марте в Ордынском районе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом.
Помимо водителя Александра Макеева в салоне Honda находилась его семья — жена и двое маленьких сыновей. Сам мужчина, который по одной из версий являлся виновником страшной аварии, и младший из мальчиков погибли на месте. Пятилетнего ребенка санитарной авиацией доставили в областную больницу, его маму — в реанимацию Ордынской районной больницы. Спасти женщину не смогли. Супружескую пару и их трехлетнего сына похоронили в один день.
Родственники погибших были уверены, что в действительности виновником аварии стал водитель Land Cruiser и уверяли, что на месте ДТП тот странно себя вел.
— Наши ехали по своей полосе, по встречной полосе ехал автобус, за автобусом ехал «крузак». «Крузак» начал обгонять автобус, не успел перестроиться, врезался в лобовую с нашей «Хондой». И «Хонда» отлетела еще под капот автобуса, — рассказывала тогда НГС со слов пассажиров автобуса сестра погибшей Елены Макеевой, Светлана.
Скорость и допинг
В апреле шокирующая авария произошла уже в самом Новосибирске. Среди бела дня в самом центре города Ford на огромной скорости сбил
Лихач и не подумал останавливаться, но не учел, что его преступный маневр попал сразу в несколько объективов — регистратора куда более законопослушного автомобилиста и уличной камеры видеонаблюдения. Спустя несколько часов гонщика задержали. Им оказался
В момент задержания молодой человек был пьян, но утверждал, что начал пить уже после того, как сбил женщину:
— После употреблял, чтобы с нервами справиться, — пытался объяснить он полицейским.
На квалификацию его оправдания не повлияли:
— Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б»
Ранее НГС писал о том, что мужчину будут судить за пьяное ДТП, в котором серьезно пострадал мальчик и погибла его сестренка. Изрядно приняв на грудь, он посадил своих детей в машину и сел за руль.