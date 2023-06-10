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Сын экс-депутата и смертельная скорая — три жестких видео дорожных аварий, которые потрясли новосибирцев

Следователи разбираются в причинах и ищут виновников жутких ДТП

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Собрали три самых шокирующих аварии за последние пять месяцев

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В причинах некоторых аварий разбираться совершенно не хочется — настолько страшные последствия они имели. Журналисты НГС вспомнили три самых жутких происшествия, которые потрясли новосибирцев с начала 2023 года. Среди них загадочное ДТП со скорой, пьяное вождение с двумя детьми в салоне и жуткая авария на Ордынской трассе — в ней погибла вся семья, кроме пятилетнего малыша. Осторожно, видео, опубликованные ниже, впечатлительным людям смотреть не рекомендуется.

«По невыясненной причине»

Зимой читателей и журналистов НГС шокировала авария, которая произошла на Северном объезде. Утром 24 января автомобиль скорой помощи по касательной столкнулся с бордюром, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi.

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Горящую скорую сняли на видео очевидцы

Видео: АСТ-54

От удара спецавтомобиль вспыхнул, как спичка, тушили его спасатели. В аварии погибли фельдшер, водитель скорой и двое пассажиров иномарки. Еще три человека пострадали, врачи отвезли их в Коченевскую ЦРБ. Видео страшного пожара на темной автомагистрали попало на авторегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

В тот же день следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек, расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Смертельная трасса

Еще одно ДТП со страшными последствиями произошло в марте в Ордынском районе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом.

Помимо водителя Александра Макеева в салоне Honda находилась его семья — жена и двое маленьких сыновей. Сам мужчина, который по одной из версий являлся виновником страшной аварии, и младший из мальчиков погибли на месте. Пятилетнего ребенка санитарной авиацией доставили в областную больницу, его маму — в реанимацию Ордынской районной больницы. Спасти женщину не смогли. Супружескую пару и их трехлетнего сына похоронили в один день.

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Видео: читатель НГС

Родственники погибших были уверены, что в действительности виновником аварии стал водитель Land Cruiser и уверяли, что на месте ДТП тот странно себя вел.

— Наши ехали по своей полосе, по встречной полосе ехал автобус, за автобусом ехал «крузак». «Крузак» начал обгонять автобус, не успел перестроиться, врезался в лобовую с нашей «Хондой». И «Хонда» отлетела еще под капот автобуса, — рассказывала тогда НГС со слов пассажиров автобуса сестра погибшей Елены Макеевой, Светлана.

Скорость и допинг

В апреле шокирующая авария произошла уже в самом Новосибирске. Среди бела дня в самом центре города Ford на огромной скорости сбил 45-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре.

Лихач и не подумал останавливаться, но не учел, что его преступный маневр попал сразу в несколько объективов — регистратора куда более законопослушного автомобилиста и уличной камеры видеонаблюдения. Спустя несколько часов гонщика задержали. Им оказался 21-летний сын барнаульского экс-депутата Николая Бушкова, Александр.

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Момент аварии может шокировать

Видео: АСТ-54

В момент задержания молодой человек был пьян, но утверждал, что начал пить уже после того, как сбил женщину:

— После употреблял, чтобы с нервами справиться, — пытался объяснить он полицейским.

На квалификацию его оправдания не повлияли:

— Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения», — сообщили в НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что мужчину будут судить за пьяное ДТП, в котором серьезно пострадал мальчик и погибла его сестренка. Изрядно приняв на грудь, он посадил своих детей в машину и сел за руль.

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