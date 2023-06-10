Сын экс-депутата и смертельная скорая — три жестких видео дорожных аварий, которые потрясли новосибирцев

От удара спецавтомобиль вспыхнул, как спичка, тушили его спасатели. В аварии погибли фельдшер, водитель скорой и двое пассажиров иномарки. Еще три человека пострадали, врачи отвезли их в Коченевскую ЦРБ. Видео страшного пожара на темной автомагистрали попало на авторегистратор проезжавшего мимо автомобиля.



В тот же день следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек, расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.