Напился и повез детей: новосибирца будут судить за гибель дочери и травмы сына

В Новосибирске будут судить мужчину за то, что он сел за руль пьяным и попал в ДТП. В результате аварии погибла его дочь, а сын получил травмы. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
— Уголовное дело направили в суд. Новосибирца обвиняют в нарушении ПДД. Это привело к смерти ребенка и нанесло тяжкий вред здоровью своим детям, — сообщили в ведомстве.
Вечером 29 марта 40-летний мужчина сел за руль своей машины Volkswagen Touareg пьяный и поехал по улицам города. В салоне у него сидели двое его детей. В прокуратуре НСО добавили, что они были не пристегнуты. В какой-то момент на улице Зеленодолинской в Октябрьском районе он превысил максимальную допустимую скорость и столкнулся с грузовиком, который был припаркован на обочине.
В результате 13-летняя дочь водителя погибла, а 9-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью. Следователи собрали доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинением направили в суд.
Ранее НГС писал о том, что в ДТП с участием автобуса погиб 3-летний ребенок. Всего в аварии погибли два человека.