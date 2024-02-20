18-летняя девушка на «Ниссане» врезалась на повороте в «Ладу» на Советском шоссе — погиб водитель

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — погиб водитель ВАЗ-2115 (Lada Samara). Авария произошла вчера, 19 февраля, около 21:20.
— 18-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан-Примера», двигалась по Советскому шоссе со стороны Краснообска в сторону улицы Петухова. По предварительной информации, при повороте налево на перекрестке на Советском шоссе, 2 совершила столкновение со встречным автомобилем, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Водитель ВАЗ-2115 погиб на месте ДТП. Его возраст и личность сейчас устанавливают, проводится проверка.
Вечером 18 февраля в Новосибирске автомобиль «Тойота-Хайлюкс» сбил девочку. ДТП произошло рядом с домом на улице Потылицына, 11/2 и попало на видео.