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18-летняя девушка на «Ниссане» врезалась на повороте в «Ладу» на Советском шоссе — погиб водитель

Личность и возраст мужчины устанавливаются

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ДТП произошло поздно вечером

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В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — погиб водитель ВАЗ-2115 (Lada Samara). Авария произошла вчера, 19 февраля, около 21:20.

— 18-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан-Примера», двигалась по Советскому шоссе со стороны Краснообска в сторону улицы Петухова. По предварительной информации, при повороте налево на перекрестке на Советском шоссе, 2 совершила столкновение со встречным автомобилем, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Водитель ВАЗ-2115 погиб на месте ДТП. Его возраст и личность сейчас устанавливают, проводится проверка.

Вечером 18 февраля в Новосибирске автомобиль «Тойота-Хайлюкс» сбил девочку. ДТП произошло рядом с домом на улице Потылицына, 11/2 и попало на видео.

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