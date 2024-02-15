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Новосибирец на УАЗе сбил двух детей на Дмитрия Донского

Школьники переходили дорогу по пешеходному переходу

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Обстоятельства аварии устанавливаются

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В Новосибирске вечером 15 февраля 64-летний водитель сбил двух детей на регулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, инцидент произошел на улице Дмитрия Донского.

64-летний водитель УАЗа ехал по улице Жуковского и, при повороте направо на улицу Дмитрия Донского напротив дома № 49, совершил наезд на двух пешеходов. Дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка и 8-летний мальчик. Их доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Toyota Camry сбила мужчину, а потом врезалась в автобус на Курчатова.

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