Новосибирец на УАЗе сбил двух детей на Дмитрия Донского

В Новосибирске вечером 15 февраля
—
В результате ДТП пострадала
Ранее Toyota Camry сбила мужчину, а потом врезалась в автобус на Курчатова.
Школьники переходили дорогу по пешеходному переходу
В Новосибирске вечером 15 февраля
—
В результате ДТП пострадала
Ранее Toyota Camry сбила мужчину, а потом врезалась в автобус на Курчатова.
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