freedom
Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 91.15
eur 98.09
СрочноСемья 20 лет ищет пропавшего курсанта
Все новости
Все новости

Toyota Camry сбила мужчину, а потом врезалась в автобус на Курчатова — фото с места

Пострадавший попал в больницу

128

Авария случилась около 20:00

Поделиться

Вечером 7 февраля в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с автомобилем Toyota Camry. В результате него пострадал пешеход.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель Toyota Camry ехал по улице Курчатова в сторону Тайгинской. Он сбил 69-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу, а затем столкнулся с автобусом «НЕФАЗ». Последний стоял на остановке впереди.

Пешеход, на которого наехала машина, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Пешеход, на которого наехала машина, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Поделиться

Пострадавшего пешехода госпитализировали с травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее в Новосибирске таксист на скорости сбил девушку, когда она переходила дорогу — момент ДТП попал на видео.

По теме

НовосибирскДТПАварияПроисшествия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter