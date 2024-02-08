Toyota Camry сбила мужчину, а потом врезалась в автобус на Курчатова — фото с места

Пострадавшего пешехода госпитализировали с травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.



Ранее в Новосибирске таксист на скорости сбил девушку, когда она переходила дорогу — момент ДТП попал на видео.