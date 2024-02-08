Toyota Camry сбила мужчину, а потом врезалась в автобус на Курчатова — фото с места

Вечером 7 февраля в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с автомобилем Toyota Camry. В результате него пострадал пешеход.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель Toyota Camry ехал по улице Курчатова в сторону Тайгинской. Он сбил 69-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу, а затем столкнулся с автобусом «НЕФАЗ». Последний стоял на остановке впереди.
Пострадавшего пешехода госпитализировали с травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее в Новосибирске таксист на скорости сбил девушку, когда она переходила дорогу — момент ДТП попал на видео.