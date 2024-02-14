«Вышел из комы через 12 дней»: в каком состоянии парень, которого затянуло в станок — его мать две недели ночевала у реанимации

«12 дней просидела на полу возле реанимации»

—12 дней комы. Мы когда поступили, у него в первый день две гематомы лопнулив голове, а во второй день начали лопаться сосуды, — сообщила Екатерина. — 12 дней я просидела на полу возле реанимации, меня не пускали.



Жительница Новосибирска уточнила, что ее начали пускать к сыну последние три дня, когда он находился в реанимации. По словам женщины, она почти все время провела с 19-летним Данилом.

