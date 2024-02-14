«Вышел из комы через 12 дней»: в каком состоянии парень, которого затянуло в станок — его мать две недели ночевала у реанимации

19-летний житель Новосибирска Данил, который пострадал на производстве, вышел из комы спустя 12 дней. Об этом редакции НГС рассказала мать парня Екатерина.
«12 дней просидела на полу возле реанимации»
—12 дней комы. Мы когда поступили, у него в первый день две гематомы лопнулив голове, а во второй день начали лопаться сосуды, — сообщила Екатерина. — 12 дней я просидела на полу возле реанимации, меня не пускали.
Жительница Новосибирска уточнила, что ее начали пускать к сыну последние три дня, когда он находился в реанимации. По словам женщины, она почти все время провела с 19-летним Данилом.
— Я не приходила. Я здесь жила, — сказала сибирячка. — Уходила буквально на час покушать и переодеться. Они на меня полицию пытались вызвать, но поняли, что никуда не уйду. Я всегда здесь, около реанимации, в отделении. Меня уже знали все, кто здесь находится.
Молодой человек, по словам Екатерины, находился в коме с 23 января до 4 февраля. Сына из реанимации перевели на следующий день, 5 февраля.
— Он когда приходил в себя 4 февраля, говорил мелкими словами. Я вечером зашла в отделение, он меня даже узнал, — сказала Екатерина. — Доверила до утра сына врачу и ушла домой. Вернулась в шесть утра и сказала: «Все, забираю его в палату».
«Он помнит всё, находится в сознании»
Екатерина уточнила, что ухаживает за своим сыном в палате медучреждения. Сейчас у молодого человека, по ее словам, слабая речь, а также плохо работают правая сторона тела.
— Первые четыре дня он был сильно тяжелый. Открывал глаза ненадолго, видел, что я рядом, и успокаивался, после чего засыпал обратно. Я его поила водой, жидким бульоном, — сказала Екатерина. — Четверо суток я не спала ни минуты, была около него.
Сибирячка рассказала, что Данилу начало становиться легче на пятые сутки пребывания в палате больницы. Сейчас молодой человек может есть, но, тем не менее, жевать пищу он не в состоянии.
— Он глотает, потому что у него сломаны челюсть, скула. Он помнит всё, находится в сознании. Но пока ещё все медленно и заторможено, — сказала женщина. — Мы сейчас ведём короткие диалоги. Первые дни его хватало на два-три слова, а затем он отключался — просто засыпал. Ему было очень тяжело.
Сейчас молодой человек пытается встать с кровати и делать самостоятельные шаги — сибиряка поддерживает его мать. По наблюдениям врачей, тело новосибирца должно восстановиться, но реабилитация, по словам Екатерины, займет долгое время — до двух лет.
«Перекосило лицо из-за перелома»
Екатерина сообщила, что ее сын будет находиться в нейрохирургическом отделении больницы до 22 февраля, а затем его переведут в реабилитационный центр. В последнем сибиряк пробудет 21 день, после чего станет известно, будет ли нужна ему еще одна реабилитация.
— У него немного перекосило лицо из-за перелома, в связи с чем перед нами стоит вопрос об операции челюстно-лицевой. Так как он еще очень слаб, я предложила воздержаться, — сказала женщина. — Это сложная операция. Опять наркоз, восстановление, нам придется все пройти заново. Я говорю: «У нас все равно выбора нет. Давайте сделаем эту операцию после реабилитации».
Екатерина в разговоре с НГС поблагодарила врачей, которые занимаются лечением ее сына. Она сообщила, что медицинские работники боролись за его жизнь.
— Огромное спасибо Ольге Орловой, Евгению Сафонову, Наталье Леконцевой, — сказала сибирячка.
О происшествии стало известно в конце января. По данным следователей, стажер предприятия повредил руку во время работ на шлифовальном станке, из-за травмы специалисты ведомства начали проверку.
Информация о том, что Данил получил травму, появилась в соцсетях. В них заявили, что руку парня затянуло в механизм, после чего тот ударился головой о конструкцию. Молодого человека госпитализировали в больницу № 34.
В декабре 2023 года стало известно, что рабочий компании «Сибстекло» год не может работать из-за травмы плеча. Мужчина сообщил, что получил увечье на смене, но не может получить компенсацию за вред здоровью и достойные выплаты. Работодатель отрицает факт производственной травмы. Что известно о ситуации — в материале.