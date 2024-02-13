Агрессивный пес напал на мальчика в Новосибирской области: хозяйка заплатит семье ребенка 30 тысяч

Сотрудники прокуратуры добились компенсации для семьи ребенка из Чановского района, который пострадал от нападения собаки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Нападение собаки на несовершеннолетнего ребенка произошло в октябре 2023 года в деревне Сергино в Чановском районе. Владелицей агрессивного пса оказалась жительница той же деревни. Пострадавший малыш вовремя получил медицинскую помощь, без последствий для здоровья.
Прокуратура Чановского района подала иск в суд к владелице агрессивной собаки, отметив, что хозяйка должна была создать условия для выгула животного без опасности для окружающих. Но этого сделано не было.
Чановский районный суд присудил семье пострадавшего ребенка 30 тысяч рублей компенсации физических и моральных страданий.
Напомним, аналогичный приговор в октябре прошлого года вынесли в Мошковском районе. Владельцу маленькой собаки пришлось заплатить 15 тысяч рублей компенсации после нападения питомца на 5-летнего мальчика.