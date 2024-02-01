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«Мать еще беременная»: что известно о семье 2-летней девочки, которая погибла в горящем доме в Карасуке

Знакомая пострадавших утверждает, что семья жила в переделанном временном жилье

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Трагедия случилась 31 января

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После пожара в Карасуке, где погибла 2-летняя девочка, ее мать и брат попали в больницу, другим родственникам пришлось ночевать у знакомых.

Ранее по факту гибели 2-летнего ребенка было возбуждено уголовное дело. Знакомая семьи, сибирячка Тамара рассказала НГС, что в доме сгорели мебель и другие вещи. В доме жили 44-летняя Наталья, ее 17-летний сын, 23-летняя дочь, беременная Надежда и дети Надежды: 3-летний сын и 2-летняя дочь, которая погибла.

Тамара заверила корреспондента, что около 5 лет проработала с хозяйкой дома Натальей. Семья Натальи поселилась в доме около 17 лет назад: изначально он был времянкой, где затем были достроены комнаты.

— Времянка нормальная у них, — продолжает она.

Как уверяет женщина, после пожара молодая Надежда с 3-летним сыном оказались в больнице. Наталья вместе со своим младшим, 17-летним сыном после ЧП переночевали у нее. Сибирячка предположила, при каких обстоятельствах могла погибнуть маленькая девочка.

— Пока непонятно ничего, неизвестно, как и что там. Сама Наталья была на работе, но она точно не допустила бы гибели ребенка. Надя еще беременная. Не пойму, она испугалась, видать. Я так поняла, побежала вызывать скорую, что ли. При этом Наташин сын вроде вынес 3-летнего мальчика. Что-то такое, они тоже еще в шоке, толком рассказать не могут, — поделилась Тамара своей версией.

Женщина также утверждает, что глава администрации Карасукского района Александр Гофман уже выделил пострадавшим временную квартиру. НГС отправил запрос в администрацию района. Сама Тамара добавила, что она также занимается сбором помощи для семьи.

Ранее во время пожара в городе Татарске Новосибирской области погибла 8-летняя девочка. Следователи также возбудили уголовное дело.

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ЧППожарКарасукНовосибирская область
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