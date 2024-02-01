«Мать еще беременная»: что известно о семье 2-летней девочки, которая погибла в горящем доме в Карасуке

После пожара в Карасуке, где погибла 2-летняя девочка, ее мать и брат попали в больницу, другим родственникам пришлось ночевать у знакомых.
Ранее по факту гибели 2-летнего ребенка было возбуждено уголовное дело. Знакомая семьи, сибирячка Тамара рассказала НГС, что в доме сгорели мебель и другие вещи. В доме жили
Тамара заверила корреспондента, что около 5 лет проработала с хозяйкой дома Натальей. Семья Натальи поселилась в доме около 17 лет назад: изначально он был времянкой, где затем были достроены комнаты.
— Времянка нормальная у них, — продолжает она.
Как уверяет женщина, после пожара молодая Надежда с
— Пока непонятно ничего, неизвестно, как и что там. Сама Наталья была на работе, но она точно не допустила бы гибели ребенка. Надя еще беременная. Не пойму, она испугалась, видать. Я так поняла, побежала вызывать скорую, что ли. При этом Наташин сын вроде вынес
Женщина также утверждает, что глава администрации Карасукского района Александр Гофман уже выделил пострадавшим временную квартиру. НГС отправил запрос в администрацию района. Сама Тамара добавила, что она также занимается сбором помощи для семьи.
Ранее во время пожара в городе Татарске Новосибирской области погибла