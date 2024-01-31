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Двухлетний ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области

Инцидент произошел в городе Карасук

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Следователи пока не прокомментировали ситуацию

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В Новосибирской области в городе Карасук днем 31 января во время пожара в частом доме погиб 2-летний ребенок. Об этом редакции НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел на улице Полевой. Предварительно, жильцы самостоятельно выбрались из полыхающего дома, оставив внутри двухлетнего малыша.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС, в ведомстве попросили обратиться в Следственный комитет.

Ранее во время пожара в городе Татарске Новосибирской области погибла 8-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело.

Обновлено:

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после гибели ребенка в пожаре. По данным ведомства, днем 31 января в городе Карасук загорелся частный дом. После ликвидации возгорания на месте инцидента обнаружили тело 2-летней девочки.

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