Двухлетний ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области

В Новосибирской области в городе Карасук днем 31 января во время пожара в частом доме погиб 2-летний ребенок. Об этом редакции НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, инцидент произошел на улице Полевой. Предварительно, жильцы самостоятельно выбрались из полыхающего дома, оставив внутри двухлетнего малыша.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС, в ведомстве попросили обратиться в Следственный комитет.
Ранее во время пожара в городе Татарске Новосибирской области погибла 8-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело.