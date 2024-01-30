Самолет из Новосибирска экстренно сел в аэропорту Хабаровска

Аэропорт Хабаровска стал запасным для посадки самолета из Новосибирска. Борт авиакомпании S7 выполнял рейс Новосибирск — Южно-Сахалинск сегодня, 30 января.
Как сообщили в официальном телеграм-канале «Международный аэропорт Хабаровск» из-за тумана и плохой видимости аэропорт Южно-Сахалинска не смог принять два самолета. Один из Новосибирска, второй из Москвы.
Корреспондент НГС обратилась с запросом в компанию S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.
Вчера, 29 января, самолет авиакомпании S7 приземлился в Москве со сломанным двигателем. Посадка прошла благополучно, на борту находилось более 170 пассажиров.