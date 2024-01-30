freedom
Реклама
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 5/10
usd 89.61
eur 96.98
СрочноНа Кирова сузят полосы и сделают выделенку
Все новости
Все новости

Самолет из Новосибирска экстренно сел в аэропорту Хабаровска

Сделать это пришлось из-за тумана в Южно-Сахалинске

142

Аэропорт в Южно-Сахалинске не смог принять два самолета

Поделиться

Аэропорт Хабаровска стал запасным для посадки самолета из Новосибирска. Борт авиакомпании S7 выполнял рейс Новосибирск — Южно-Сахалинск сегодня, 30 января.

Как сообщили в официальном телеграм-канале «Международный аэропорт Хабаровск» из-за тумана и плохой видимости аэропорт Южно-Сахалинска не смог принять два самолета. Один из Новосибирска, второй из Москвы.

Корреспондент НГС обратилась с запросом в компанию S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.

Вчера, 29 января, самолет авиакомпании S7 приземлился в Москве со сломанным двигателем. Посадка прошла благополучно, на борту находилось более 170 пассажиров.

По теме

СамолетТуманЮжно-СахалинскS7
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter