В Бердске простились с 22-летним работником администрации — вместе с ним хоронили его мать

29 января в Новосибирской области прошла церемония прощания с 22-летним сотрудником администрации Бердска Кириллом Слепаковым. Как стало известно НГС, вместе с сибиряком в городе хоронили его мать.
Об этом редакции сообщила руководитель пресс-центра администрации Бердска Елена Скипина.
— Прощались с Кириллом и его мамой, — сказала специалист.
В пресс-центре администрации города не смогли уточнить, когда скончалась Инна Слепакова. Специалист сообщила, что на церемонии прощания присутствовал глава Бердска Роман Бурдин.
Как сообщает местное издание «Бердск-Онлайн», последние годы Инна Слепакова работала в отделе ЗАГС, ранее она была сотрудником МВД Бердска. В издании заявили, что Кирилла Слепакова похоронят в один день с его матерью.
О том, что Кирилл Слепаков скончался, стало известно накануне, 28 января. Сибиряк был ведущим экспертом пресс-центра администрации Бердска. Молодой человек родился в 2001 году, он окончил Экономический лицей, а затем Высший колледж информатики.
— Молодой, талантливый Кирилл Александрович был перспективным, трудолюбивым, увлечённым, порядочным и отзывчивым сотрудником, готовым в любое время прийти на помощь знакомым, друзьям, коллегам, — сообщили в администрации Бердска.
В марте прошлого года в Новосибирске ушел из жизни поэт, член Союза писателей России Александр Денисенко. Ему было 75 лет.