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Ушел из жизни новосибирский поэт Александр Денисенко

Ему было 75 лет

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Александр Денисенко родился в 1947 году в селе Мотково Новосибирской области

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В Новосибирске ушел из жизни поэт, член Союза писателей России Александр Денисенко. Соболезнования в связи со смертью поэта выразил и. о. министра культуры региона Юрий Зимняков.

— Это невосполнимая утрата для нашего региона. Коллектив Министерства культуры Новосибирской области скорбит вместе с родными и коллегами Александра Денисенко, — указано в официальном сообществе Министерства культуры региона в соцсети «ВКонтакте».

Причины смерти сибиряка не сообщаются. Александр Денисенко родился в 1947 году в селе Мотково Мошковского района Новосибирской области. Писатель учился в новосибирском педагогическом институте, работал телеоператором на новосибирском ТВ, в газете «Вечерний Новосибирск», в изданиях при областной организации Союза журналистов. В 1989 году он стал редактором сибирского отделения издательства «Детская литература», позже — издательства «Мангазея».

Новосибирец публиковался в еженедельнике «Литературная Россия», в альманахе «Мангазея», в сборнике «Гнездо поэтов». Его материалы также выходили в журналах «Литературная учеба», «Сибирские огни», «Горница», «Новая Россия. Воскресенье» и «Играй, гармонь».

Соболезнования в связи со смертью писателя выразили сотрудники Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

— Коллектив библиотеки выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и все поклонникам таланта Александра Ивановича. Скорбим о потере вместе с вами, — сообщили в официальной группе учреждения.

В Новосибирске ночью 24 марта умер Вениамин Дерягин, который был ведущим на НТН-12.

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