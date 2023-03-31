Ушел из жизни новосибирский поэт Александр Денисенко

— Коллектив библиотеки выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и все поклонникам таланта Александра Ивановича. Скорбим о потере вместе с вами, — сообщили в официальной группе учреждения.



В Новосибирске ночью 24 марта умер Вениамин Дерягин, который был ведущим на НТН-12.

