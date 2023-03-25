«Он был одним из самых узнаваемых людей в городе»: в Новосибирске скончался знаменитый ведущий с НТН-12

В Новосибирске ночью 24 марта умер Вениамин Дерягин, который был ведущим на НТН-12. Как рассказал коллега Вениамина Борис Комаров, Вениамин сначала работал на телевидении диктором.
— В одно время он был одним из самых узнаваемых людей в городе. Он был одним из первых дикторов, которые объявляли погоду. А потом, когда канал расширялся, начал работать ведущим, — рассказал Борис Комаров.
Прощание с Вениамином Дерягином пройдет на Заельцовском кладбище в воскресенье, 25 марта.
В начале марта в Новосибирске скончался знаменитый художник Владимир Фатеев. Ему был 71 год.