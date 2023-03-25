СЕЙЧАС +3°С
Пробки 5/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняСтоит ли смотреть «Джона Уика 4»
Все новости
Все новости

«Он был одним из самых узнаваемых людей в городе»: в Новосибирске скончался знаменитый ведущий с НТН-12

Он несколько лет работал на телевидении

2 434

О смерти Вениамина сообщила его родственница в соцсетях

Поделиться

В Новосибирске ночью 24 марта умер Вениамин Дерягин, который был ведущим на НТН-12. Как рассказал коллега Вениамина Борис Комаров, Вениамин сначала работал на телевидении диктором.

— В одно время он был одним из самых узнаваемых людей в городе. Он был одним из первых дикторов, которые объявляли погоду. А потом, когда канал расширялся, начал работать ведущим, — рассказал Борис Комаров.

Прощание с Вениамином Дерягином пройдет на Заельцовском кладбище в воскресенье, 25 марта.

В начале марта в Новосибирске скончался знаменитый художник Владимир Фатеев. Ему был 71 год.

ВедущийТелевидениеСмертьПохороны
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter