Знаменитый художник Владимир Фатеев скончался в Новосибирске. Он оформил десятки спектаклей

В Новосибирске скончался знаменитый художник Владимир Фатеев. Ему был 71 год. Смерть Владимира Фатеева подтвердили в Новосибирском художественном училище, где живописец с
Владимир Фатеев родился в Красноярске, но с 1983 года живет в Новосибирске. Живописец в первую очередь — театральный художник, сообщают на сайте Союза художников. Он оформил больше 60 спектаклей в различных городах страны.
Владимир Фатеев имеет медаль ВДНХ, премию «Парадиз» за лучшую сценографию (1986, 1989, 1993). Также сибиряк — лауреат Всесоюзного смотра творческой молодежи (1986, Москва — Тбилиси), лауреат премии «Человек года» (2004, Новосибирск), медаль лауреата и диплом X региональной художественной выставки «Сибирь» (2008, Новосибирск).
Как рассказали на сайте музея современного искусства «Эрарта», работы Владимира Фатеева есть в Новосибирской картинной галерее, Новокузнецком художественном музее, Музее современного искусства в Биробиджане, в Музее детских театров в Москве. Также картины есть в частных коллекциях Австралии, Израиля, Польши, США, Японии.
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