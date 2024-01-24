«Вещи забрать не пускают, учителей не пускают»: в одной из школ Ленинского района объявили эвакуацию

В средней школе № 94 Ленинского района Новосибирска объявили эвакуацию. Как сообщила корреспонденту НГС мать одного из учеников, из школы вывели всех детей и преподавателей. Женщина попросила не называть ее имя.
— Это случилось примерно в 11:30. Дети оставили часть вещей в школе, забрать не пускают. Учителей тоже не пускают. Сказали, что напишут, когда можно прийти и забрать вещи. Что случилось — никто не знает. Пока, говорят, ждут полицию. Ребенок сказал, что пахло дымом, — рассказала журналисту мать ученика.
По единственному телефону, указанному на сайте школы, никто не отвечает. В новосибирской полиции сообщили, что уточнят и прокомментируют информацию о ситуации позднее. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков сообщил, что задымления там не зафиксировано, но другие подробности он не знает.
18 января НГС рассказал, как в гимназии № 10 загорелся подвал, где находилась, как позже стало известно, школа по подготовке охранников. Один из сотрудников этой фирмы погиб во время пожара. А 17 января из-за анонимного телефонного звонка о минировании в манеж «Заря» была остановлена двусторонняя игра мужской команды ФК «Новосибирск». Всех находившихся в «Заре» попросили покинуть здание.