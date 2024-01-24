«Вещи забрать не пускают, учителей не пускают»: в одной из школ Ленинского района объявили эвакуацию

— Это случилось примерно в 11:30. Дети оставили часть вещей в школе, забрать не пускают. Учителей тоже не пускают. Сказали, что напишут, когда можно прийти и забрать вещи. Что случилось — никто не знает. Пока, говорят, ждут полицию. Ребенок сказал, что пахло дымом, — рассказала журналисту мать ученика.

