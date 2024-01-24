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Тема дня«Мерседес» насмерть сбил пешехода в Новосибирске
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«Большегруз хотел развернуться»: фура и автобус из Толмачево перегородили дорогу на Станционной

Инцидент произошел неподалеку от ипподрома

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ДТП произошло утром, 24 января

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В Новосибирске на улице Станционной в Ленинском районе в среду, 24 января, произошло ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса, следовавшего рейсом №111. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Столкнулись на Станционной напротив ипподрома. Один из очевидцев сообщил, что аварию спровоцировал водитель большегруза, который собирался развернуться, — указано в телеграм-канале.

На фотографиях, размещенных в телеграм-канале, видно, что у автобуса серьезно пострадал перед, разбито стекло и помят кузов. Вокруг видны последствия аварии — битые стекла, какие-то детали. Фура и автобус перегородили проезжую часть практически полностью. Также на фото замечен автомобиль скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.

Автобус получил серьезные повреждения по кузову впереди

Автобус получил серьезные повреждения по кузову впереди

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Новосибирцы оставляют под постом комментарии. Они пытаются объяснить случившееся.

— А что тут провоцировать, на этой Станционной почти во всю улицу двойная сплошная, развернуться проблема. А №111 летает как слепая лошадь, вот и проморгал. Дистанция, — пишет пользователь под ником Sergjo.

— Автобус жалко. Красивый, — считает Ольга.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу городского ГИБДД, чтобы узнать подробности происшествия.

Ранее НГС писал о том, что накануне, 23 января, автомобиль врезался в КАМАЗ в Барабинском районе. ДТП произошло на трассе Р-254 «Иртыш».

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