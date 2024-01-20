«Тушат песком»: автомобиль вспыхнул у перекрестка с Немировича-Данченко — видео пожара

Вечером 20 января в Новосибирске загорелся автомобиль. Пламя заметили в Кировском районе.
Видео с места происшествия прислали редакции читатели НГС Павел и Юлия. По словам одного из очевидцев, машина загорелась вблизи дома №85 по улице Ватутина.
— Тушат песком прямо с кузова грузовика, — сообщил житель Новосибирска Павел.
По данным сайта 2ГИС, рядом с местом происшествия образовалась пробка. Затор зафиксирован на Ватутина от остановки транспорта «Лыжная база» до перекрестка с улицей Немировича-Данченко.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале января в Новосибирске возле дома №6 по улице Плющихинская загорелся автомобиль. Место происшествия сняли на видео.