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СрочноВ Новосибирске загорелась машина. Видео
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«Тушат песком»: автомобиль вспыхнул у перекрестка с Немировича-Данченко — видео пожара

Инцидент произошел в Кировском районе

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Пламя заметили в Кировском районе.

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Вечером 20 января в Новосибирске загорелся автомобиль. Пламя заметили в Кировском районе.

Видео с места происшествия прислали редакции читатели НГС Павел и Юлия. По словам одного из очевидцев, машина загорелась вблизи дома №85 по улице Ватутина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Очевидцы сняли на видео место пожара

Видео: Павел, Юлия

— Тушат песком прямо с кузова грузовика, — сообщил житель Новосибирска Павел.

На месте происшествия находятся пожарные

На месте происшествия находятся пожарные

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Рядом с местом происшествия образовалась пробка

Рядом с местом происшествия образовалась пробка

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По данным сайта 2ГИС, рядом с местом происшествия образовалась пробка. Затор зафиксирован на Ватутина от остановки транспорта «Лыжная база» до перекрестка с улицей Немировича-Данченко.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В начале января в Новосибирске возле дома №6 по улице Плющихинская загорелся автомобиль. Место происшествия сняли на видео.

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