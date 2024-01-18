«Все службы были быстро мобилизованы»: директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске об аварии

— Вчера в 16 часов у нас произошел дефект на улице Петропавловской. Достаточно быстро все необходимые службы были мобилизованы. Несмотря на то что это действительно был дефект с большим выбросом воды на поверхность, бригады в достаточно тяжелых условиях смогли осуществить отключения теплоносителя и были начаты работы по локализации, по демонтажу тепловой сети в районе 21 часа. Все работы были сегодня закончены. В настоящее время тепловая сеть находится на заполнении, — отметил Максим Рябенко.

