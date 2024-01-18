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Авария в непогоду

«Все службы были быстро мобилизованы»: директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске об аварии

Коммунальная авария произошла 17 января на улице Петропавловской

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На левом берегу больше 160 зданий остались без отопления

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Директор Новосибирской теплосетевой компании СГК Максим Рябенко рассказал о восстановлении теплоснабжения после коммунальной аварии на улице Петропавловской.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: СГК

— Вчера в 16 часов у нас произошел дефект на улице Петропавловской. Достаточно быстро все необходимые службы были мобилизованы. Несмотря на то что это действительно был дефект с большим выбросом воды на поверхность, бригады в достаточно тяжелых условиях смогли осуществить отключения теплоносителя и были начаты работы по локализации, по демонтажу тепловой сети в районе 21 часа. Все работы были сегодня закончены. В настоящее время тепловая сеть находится на заполнении, — отметил Максим Рябенко.

Как отметил директор СГК, из-за аварии на левом берегу снизились параметры теплоснабжения. После устранения разрыва сотрудники СГК помогают управляющим компаниям подключать дома к теплу. По словам Максима Рябенко, авария на улице Петропавловской стала следствием прорыва теплотрассы на Пархоменко.

Ранее в СГК уточнили, что жителям левого берега Новосибирска, которые оказались в зоне коммунальной аварии, сделают перерасчет за отопление. Всё, что известно о коммунальном ЧП, — в одном видео.

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