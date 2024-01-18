Нашли сидящим в своем кабинете: стало известно, как в подвале погиб замдиректора частной охранной школы

Стало известно, как в подвале новосибирской гимназии №10 погиб замдиректора частной школы охранников, которая арендовала помещение в учебном заведении. Информацию об этом рассказал источник НГС.
— Предварительно причина пожара нарушение техники при проведении сварочных работ. Погибший задохнулся, сварочные работы проводил не он. Его нашли сидящим за столом в своем кабинете, — рассказал источник НГС.
Ранее из подвала новосибирской гимназии №10, где располагалась частная школа охранников, в которой произошел пожар, достали обгоревший сварочный аппарат. Охранники проводили сварочные работы в подсобном помещении, где произошел пожар. Об этом говорят следователи, считая, что есть основания возбудить уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом передает корреспондент НГС, которая находится на месте ЧП и слышит, о чем общаются силовики. Информацию о сварке, из-за которой вылетела искра, также подтвердил источник НГС.
Задымление началось днем 18 января. Учеников и персонал вывели из здания. Выяснилось, что на территории гимназии работала частная школа по подготовке охранников, в этом помещении и началось задымление. Мужчина, который находился внутри во время происшествия, рассказал, что в месте с ним был «соратник». Вывести его не удалось. Именно он погиб.
Позже днем источник НГС рассказал, что на месте происшествия было обнаружено тело. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Как передает с места корреспондент НГС Анна Скок, рядом со школой работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.
Обо всем, что происходит на месте инцидента, НГС рассказывает в онлайн-трансляции.