Нашли сидящим в своем кабинете: стало известно, как в подвале погиб замдиректора частной охранной школы

— Предварительно причина пожара нарушение техники при проведении сварочных работ. Погибший задохнулся, сварочные работы проводил не он. Его нашли сидящим за столом в своем кабинете, — рассказал источник НГС.

Ранее из подвала новосибирской гимназии №10, где располагалась частная школа охранников, в которой произошел пожар, достали обгоревший сварочный аппарат. Охранники проводили сварочные работы в подсобном помещении, где произошел пожар. Об этом говорят следователи, считая, что есть основания возбудить уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом передает корреспондент НГС, которая находится на месте ЧП и слышит, о чем общаются силовики. Информацию о сварке, из-за которой вылетела искра, также подтвердил источник НГС.

