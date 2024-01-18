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Авария в непогоду

Троих оставили в ожоговом центре. Минздрав региона — о состоянии 14 пострадавших в коммунальной аварии

Горожане пострадали из-за прорывов в Ленинском районе

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Пострадавшие находятся в ожоговом центре

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В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии 14 пострадавших в коммунальной аварии. Об этом сообщила Лада Шалыгина, заместитель министра здравоохранения.

Всего, по данным министерства, из-за аварии 17 января в Ленинском районе пострадали 14 человек. Они получили термические ожоги.

— Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Госпитализация в ожоговый центр областной больницы понадобилась трем пациентам. Остальные будут лечиться амбулаторно. Состояние госпитализированных — стабильное, — рассказала Лада Шалыгина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Минздрав Новосибирской области»

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Сегодня, 18 января, очевидцы рассказали о еще одном человеке, который ошпарил ноги на улице Волховской из-за очередного прорыва. Лужа кипятка образовалась под машиной, тогда владелец соседнего автомобиля решил отогнать свой транспорт, но провалился в лужу. Соседи отмечают, что мужчину увезли на скорой помощи.

За тем, как жители левобережья переживают второй день коммунальный аварии, мы следим в режиме онлайн.

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