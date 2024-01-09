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«Боинг» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сибири

На борту находились 169 пассажиров

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Самолет прокатился по снегу

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В Норильске самолет во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, которая начала проверку по инциденту.

Всё произошло сегодня, 9 января, около 10 часов утра. Рейс из Красноярска в Норильск осуществляла компания «Нордстар» на самолете «Боинг 737–800». На борту находилось 169 пассажиров.

Также на место выехала следственная группа СК на транспорте. Все обстоятельства еще предстоит установить.

В ноябре 2020 года в новосибирском аэропорту Толмачёво за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился грузовой самолет «Руслан», как это было, НГС расказывал в онлайн-трансляции.

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