«Боинг» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сибири

В Норильске самолет во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, которая начала проверку по инциденту.
Всё произошло сегодня, 9 января, около 10 часов утра. Рейс из Красноярска в Норильск осуществляла компания «Нордстар» на самолете «Боинг 737–800». На борту находилось 169 пассажиров.
Также на место выехала следственная группа СК на транспорте. Все обстоятельства еще предстоит установить.
В ноябре 2020 года в новосибирском аэропорту Толмачёво за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился грузовой самолет «Руслан», как это было, НГС расказывал в онлайн-трансляции.