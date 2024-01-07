Вмятины на корпусе, разбиты стекла и спущены колеса: на Плющихинском жилмассиве расстреливают автомобили

Жители Плющихинского жилмассива забили тревогу — их машины расстреливает неизвестный. Как рассказали НГС водители, простреливают не только корпус, но и стекла, при этом из машин ничего не воруют, подобные случаи происходят не в первые и в разные даты. Местные уверены, что один участковый на два больших жилмассива — МЖК и Плющихинский — не может справиться с тем, что происходит.
Разрушили три стекла
2 января примерно в 23:00 Татьяна припарковала свою машину около первого подъезда дома на улице Татьяны Снежиной, 29. Сибирячка до этого была на концерте, оставила свой номер телефона на переднем стекле и не убрала. Примерно в 12:50 на следующий день ей позвонил сосед, сообщил, что у машины разбито стекло.
— Подошла, увидела, что переднее стекло разбито, заднее и стекло багажника в дырах от пуль. Одно из них разбито в труху, потому что на нем не было тонировки, остальные держались на тонировке. Каждое стекло прострелено, — рассказала Татьяна.
Из машины у Татьяны ничего не украли, внутрь автомобиля не залезали.
Женщина позвонила в полицию, но ждать пришлось бы долго, в тот день был мороз и снегопад. Поэтому Татьяна решила уехать, чтобы не оставлять машину открытой. Позже ей позвонили из полиции и попросили приехать написать заявление, предоставить чеки. Одно из стекол заменить пока Татьяна не может, потому что не получается найти нужное.
Сначала Татьяна предположила, что ее машину расстреляли из-за того, что на стекле нанесена буква Z, но у других автомобилей, которые повредили, подобной символики нет.
Происходит не в первый раз
Надежда (имя изменено по ее просьбе — Прим. ред.) 27 декабря оставила свой автомобиль между домом на улице Татьяны Снежиной, 21 и СНТ «Ветеран» примерно в 14:00. Через час Надежда вернулась и увидела, что спущено колесо, разбито стекло, чуть позже на корпусе машины сзади заметила вмятину от пули.
Когда женщина подошла к машине, то рядом уже стоял мужчина — хозяин дома около которого все произошло, он и вызвал полицию, потому что увидел, что стоит автомобиль с разбитым стеклом, а рядом никого нет.
— Из полиции позвонили, сказали, что приехать не смогут, потому что машина одна и она на преступлении. Больше часа я была там, решила уехать, чтобы пристроить машину в гараж. Сначала поехала на шиномонтаж, потом искать стекла и в гараж, — говорит Надежда.
При этом из машины ничего не забрали, не пытались вскрыть замок, а рядом на снегу следов не было. Заявление сибирячка написала 28 декабря, пока по ее словам, представители полиции не связались с ней.
— Предполагаем, что расстреляли из пневматики. Когда начала на эту тему беседовать с другими, то узнала, что три месяца назад у соседнего дома на улице Татьяны Снежиной, 21/1 расстреляли три машины во дворе, но никого не нашли, — объяснила сибирячка.
Надежда считает, что подобных случаев на жилмассиве может быть больше, но если не разбито стекло, навряд ли автомобилисты будут разглядывать корпус машины. Женщина говорит, что на два огромных жилмассива один участковый не справляется, рядом нет опорных пунктов. Она переживает, потому что автомобили расстреляли недалеко от школы.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что 3 января в полицию поступило 2 заявления. Сейчас сотрудники проводят проверку.
— Разбираемся в характере повреждения. Обстоятельства повреждения имущества устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
5 января в жилмассиве Плющихинский около дома на улице Татьяны Снежиной, 31/5 трое парней напали на таксиста. Момент происшествия попал на видео. Судя по записи, автомобиль припарковался примерно в 19:11, через 20 минут из машины вышел первый парень и пошел к багажнику. После все действия разворачивались за автомобилем.