Вмятины на корпусе, разбиты стекла и спущены колеса: на Плющихинском жилмассиве расстреливают автомобили

Сначала Татьяна предположила, что ее машину расстреляли из-за того, что на стекле нанесена буква Z, но у других автомобилей, которые повредили, подобной символики нет.

Происходит не в первый раз

Надежда (имя изменено по ее просьбе — Прим. ред.) 27 декабря оставила свой автомобиль между домом на улице Татьяны Снежиной, 21 и СНТ «Ветеран» примерно в 14:00. Через час Надежда вернулась и увидела, что спущено колесо, разбито стекло, чуть позже на корпусе машины сзади заметила вмятину от пули.

Когда женщина подошла к машине, то рядом уже стоял мужчина — хозяин дома около которого все произошло, он и вызвал полицию, потому что увидел, что стоит автомобиль с разбитым стеклом, а рядом никого нет.