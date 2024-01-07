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Ушли из дома и не вернулись: два брата 15 и 13 лет пропали в Новосибирске

Мальчиков ищут волонтеры

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Слева — Дмитрий Соболев, справа — Денис Соболев

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Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ищут двух братьев подростков 15 и 13 лет, они ушли из дома в Заельцовском районе 6 января и не вернулись.

Дмитрию Соболеву 15 лет, он ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет, как на фото, в темно-зеленый пуховик до колена с капюшоном и брюки.

13-летний Денис Соболев ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет, как на фото, в черно-желтый пуховик, черные утепленные ботинки и черную шапку.

— На горячую линию отряда поступила заявка на поиск двух подростков: 13 и 15 лет. Вчера, 6 января, они не вернулись домой. Отрядом запущено распространение ориентировки в сети. Добровольцы выполняют автономные задачи от информационного координатора поиска, — рассказали НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчиков, звоните по номеру 8 (800) 700–54–52 или 112.

Недавно пропала 43-летняя Ольга Пушкарева. Как рассказал НГС муж сибирячки Евгений Пушкарев, его супруга исчезла ночью 3 января после того, как умерла ее мать. Женщина ушла из дома в мороз в удлиненной зеленой футболке и черных тапочках.

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