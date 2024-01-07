Ушли из дома и не вернулись: два брата 15 и 13 лет пропали в Новосибирске

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ищут двух братьев подростков 15 и 13 лет, они ушли из дома в Заельцовском районе 6 января и не вернулись.



Дмитрию Соболеву 15 лет, он ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет, как на фото, в темно-зеленый пуховик до колена с капюшоном и брюки.