«Возле подъезда»: новосибирец заявил, что у дома на Выборной нашли тело человека

Житель Новосибирска заявил, что в Октябрьском районе возле дома нашли тело человека. Фотографию с места инцидента сибиряк прислал редакции НГС вечером 6 января.
Тело, по словам новосибирца, находилось сегодня утром около дома по улице Выборная, 99/7. Он уточнил, что снимок с места происшествия разместили в общедомовом чате.
— Возле подъезда обнаружен труп мужчины. Подробности неизвестны, — сказал новосибирец.
Между тем в Следственное управление СК России по Новосибирской области сообщение о происшествии не поступало, сообщили НГС в пресс-службе ведомства. Журналист также обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине декабря в квартире одного из домов Новосибирска обнаружили тело женщины. Инцидент произошел в Дзержинском районе.