«Возле подъезда»: новосибирец заявил, что у дома на Выборной нашли тело человека

— Возле подъезда обнаружен труп мужчины. Подробности неизвестны, — сказал новосибирец.



Между тем в Следственное управление СК России по Новосибирской области сообщение о происшествии не поступало, сообщили НГС в пресс-службе ведомства. Журналист также обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.

