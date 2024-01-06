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«Возле подъезда»: новосибирец заявил, что у дома на Выборной нашли тело человека

В СК сообщения об инциденте не поступали

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Снимок с места происшествия разместили в общедомовом чате

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Житель Новосибирска заявил, что в Октябрьском районе возле дома нашли тело человека. Фотографию с места инцидента сибиряк прислал редакции НГС вечером 6 января.

Тело, по словам новосибирца, находилось сегодня утром около дома по улице Выборная, 99/7. Он уточнил, что снимок с места происшествия разместили в общедомовом чате.

— Возле подъезда обнаружен труп мужчины. Подробности неизвестны, — сказал новосибирец.

Между тем в Следственное управление СК России по Новосибирской области сообщение о происшествии не поступало, сообщили НГС в пресс-службе ведомства. Журналист также обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.


В середине декабря в квартире одного из домов Новосибирска обнаружили тело женщины. Инцидент произошел в Дзержинском районе.

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