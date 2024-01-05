«Искали место, чтобы переночевать»: в общежитии новосибирского института произошел потоп — видео последствий

В общежитии Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ произошло затопление. Информация об этом появилась в группе «Новосибирск» во «ВКонтакте». В ней опубликовали видео с места происшествия.
В сообщении указано, что инцидент произошел вечером 4 января в общежитии НГТУ по улице Блюхера, 30/1. Как рассказали в паблике со ссылкой на подписчика, в здании затопило несколько комнат.
— Это случилось из-за того, что в одной из комнат на 8 этаже лопнула батарея, — уточнил автор.
Уточняется, что сейчас часть студентов находится на каникулах, из-за чего в затопленных комнатах никого не было. О происшествии, по словам автора поста, сообщили соседи.
— В общежитии не было ни коменданта, ни заведующего. Для связи с ними указаны только рабочие номера телефонов, на которые они не смогли ответить, так как находились не в общежитии. Студенты справлялись своими силами, и искали место, чтобы переночевать, — заявил автор поста.
В пресс-службе НГТУ НЭТИ НГС подтвердили данные о затоплении в общежитии. Специалисты отметили, что его устранили силами штатных сантехников — в праздничные дни они дежурят круглосуточно.
— 6 января проректором по общим вопросам будет проведена проверка помещения на предмет наличия последствий и необходимости их устранения, — сообщили специалисты. — По факту отсутствия заведующего общежитием на момент инцидента будет проведена служебная проверка.
В конце ноября 2023 года в общежитии в Первомайском районе Новосибирска прорвало батарею, кипятком залило несколько этажей. В СК начали проверку после появления данных о травмировании мужчины и ребенка.