Сибиряк в костюме Деда Мороза отпинал прохожего за просьбу закурить - кадры с новогодним избиением

В Норильске подросток в костюме Деда Мороза отпинал прохожего. Избитый попросил у парня закурить, рассказали в МВД.
Видео драки опубликовал паблик «Телеграм Норильска» вечером 1 января, передает NGS24. На кадрах видно, как норильчанин, в костюме «Деда Мороза» пинает лежачего на снегу мужчину. Сначала удары приходятся по голове — подросток откинул шапку мужчины. Затем последовали удары ногой уже по всему телу.
Полиция быстро нашла «Деда Мороза». Им оказался 17-летний норильчанин. По его словам, подросток вместе со своими приятелями пошли в магазин ночью. На улице им встретился мужчина, который попросил закурить. После между ними возник конфликт и парень испинал незнакомца, рассказали в МВД.
— Наверное, он был плохим мальчиком и не заслужил подарка, — шутят в комментариях под видео.
Сейчас в полиции устанавливают личность потерпевшего и проводят проверку: мужчина не обратился ни к ним, ни в больницу. Подросток ранее на учете не состоял.
В прошлом году НГС рассказывал, как Дед Мороз в Москве избил посохом прохожего за отказ рассказать стишок.