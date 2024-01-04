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Сибиряк в костюме Деда Мороза отпинал прохожего за просьбу закурить - кадры с новогодним избиением

Полиция уже нашла ряженного дебошира

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Видео с избиением засняли жильцы дома

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В Норильске подросток в костюме Деда Мороза отпинал прохожего. Избитый попросил у парня закурить, рассказали в МВД.

Видео драки опубликовал паблик «Телеграм Норильска» вечером 1 января, передает NGS24. На кадрах видно, как норильчанин, в костюме «Деда Мороза» пинает лежачего на снегу мужчину. Сначала удары приходятся по голове — подросток откинул шапку мужчины. Затем последовали удары ногой уже по всему телу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Телеграм Норильска / t.me

Полиция быстро нашла «Деда Мороза». Им оказался 17-летний норильчанин. По его словам, подросток вместе со своими приятелями пошли в магазин ночью. На улице им встретился мужчина, который попросил закурить. После между ними возник конфликт и парень испинал незнакомца, рассказали в МВД.

— Наверное, он был плохим мальчиком и не заслужил подарка, — шутят в комментариях под видео.

Сейчас в полиции устанавливают личность потерпевшего и проводят проверку: мужчина не обратился ни к ним, ни в больницу. Подросток ранее на учете не состоял.

В прошлом году НГС рассказывал, как Дед Мороз в Москве избил посохом прохожего за отказ рассказать стишок.

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