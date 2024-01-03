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Генерал Бастрыкин заинтересовался срывом новой кровли со школы под Новосибирском

Эту кровлю не так давно заменили. В ситуации разбираются следователи

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Перед инцидентом была произведена замена кровли

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Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль доследственную проверку по факту обрушения кровли школы в селе Таскаево Новосибирской области. Новосибирским следователям дано поручение отчитаться о проделанной работе перед центральным аппаратом ведомства.

— Ранее в образовательном учреждении ее заменили, однако высказываются предположения, что работы были выполнены некачественно. СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Кровлю с крыши школы сорвало 1 января. В тот день в Тогучинском районе были сильные порывы ветра.

В конце декабря в Новосибирске было ветрено. На улице Зорге из-за этого упал фонарный столб. При этом в ближайшие три дня по области возможны порывы ветра до 16 м/с, местами ожидается похолодание до -26 градусов.

БастрыкинСКРСорвало крышу
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