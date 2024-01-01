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СрочноКакая погода ждет новосибирцев в ближайшие три дня
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Морозы до -30 градусов: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие три дня — изучаем прогнозы

Тем, кто собирается гулять, стоит одеваться потеплее

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Теплые зимние деньки сменятся холодом

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В Новосибирске очень теплая погода скоро сменится крепкими сибирскими морозами. Температура ночью может опуститься до -30 градусов. Изучаем прогнозы популярных сервисов на ближайшие три дня.

Гидрометцентр обещает теплое 2 января. Но уже 3 января придет холод. Ночью температура опустится до -30 градусов. В четверг, 4 января, днем будет -24 градуса, а ночью -25 градусов.

В городе ожидаются осадки

В городе ожидаются осадки

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«Западно-Сибирское УГМС» в Новосибирской области также обещает морозы 3 января, но уже и днем. Показатели опустятся до -26 градусов.

Снегопады ожидаются слабыми

Снегопады ожидаются слабыми

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Сервис «Яндекс.погода» обещает новосибирцам жаркое 2 января. Днем около 0 градусов. А вот 3 января ударит мороз. Ночью ожидается около -24 градусов. В четверг, 4 января, в течение суток будет -20 градусов.

4 января ожидается ясная погода

4 января ожидается ясная погода

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Мы сегодня ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присоединяйтесь! Присылайте свои фото и видео в редакцию.

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