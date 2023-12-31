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Из-за ветра в новосибирском дворе упал фонарь — еще несколько шатающихся столбов попали на видео

Со слов девушки, в результате случившегося никто не пострадал

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По словам жительницы, упавший фонарный столб — один из тех, которые установили летом

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В Новосибирске рядом с девятиэтажкой на улице Зорге, 129/2 упал фонарный столб, пишет «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам очевидицы, инцидент произошел днем 30 декабря. Как утверждает девушка, упавший столб оснащен солнечной батареей. По ее информации, этот фонарь — один из тех, который был установлен недалеко от дома летом. Сибирячка предполагает, что причиной падения столба мог стать сильный ветер.

— Хорошо, что никто и ничто не пострадало, — заявила девушка в своем посте и опубликовала ролик, на котором видно, как в темноте шатаются фонари.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В кадр попали сразу несколько шатающихся фонарей

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Корреспондент НГС дозвонилась до диспетчерской «УЖК Кировская Комфорт». Там сотрудница заверила, что обращений по поводу произошедшего от жильцов не поступало.

— Поэтому даже не могу вас сейчас ничего сказать. Нужно, конечно, отправлять электрика. Если есть обращение, то мы идем, проверяем, смотрим, — прокомментировала она.

Летом дерево рухнуло на дорогу и припаркованные машины на Зорге, 145. Тогда стало известно, что рабочие спилили только одну его часть.

НовосибирскУпал столб
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