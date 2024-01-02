Последствия ветра: кровлю сорвало с крыши школы в Новосибирской области

В селе Таскаево в Новосибирской области сорвало кровлю с крыши школы. Это произошло во время сильного ветра.
Об этом сообщили в группе «Новости дня Каинск, Барабинск» во «ВКонтакте» 1 января. Информацию об инциденте 2 января подтвердили в Таскаевской средней общеобразовательной школе.
— Это произошло три дня назад. Ремонт пока не начали, — сообщили по номеру телефона школы, собеседник не представился.
Также в учреждении уточнили, что кровлю сорвало во время сильного ветра. По словам собеседника, крыша не протекает, дети смогут учиться в здании после окончания каникул.
НГС направил запрос в Министерство образования Новосибирской области, чтобы узнать, когда будет выполнен ремонт.
В конце декабря в Новосибирске было ветрено. На улице Зорге из-за этого упал фонарный столб. При этом в ближайшие три дня по области возможны порывы ветра до 16 м/с, местами ожидается похолодание до -26 градусов.