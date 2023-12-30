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Спецоперация на Украине

Белгород — под массовым обстрелом ВСУ. От удара по центру города погибли двое детей

Очевидцы сняли видео с места трагедии

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Момент смертельного удара. Осторожно: это жестокие кадры

Видео: «Блэтгород» / T.me

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода. По предварительной информации, погибли двое детей.

Город обстреливают уже примерно сутки: к 15 часам по Москве губернатор Вячеслав Гладков сообщал о разрушениях в 55 частных домах и еще 6 зданиях, а также 27 автомобилях. В городе пострадала система водоснабжения.

Вскоре после сообщения губернатора произошла новая атака. Прилет пришелся по центру города.

— По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже. В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие, — объяснил Гладков.

Жители Белгорода делятся фото с последствиями ударов

Жители Белгорода делятся фото с последствиями ударов

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Под обстрел попали три социальных объекта: футбольный манеж, центр досуга и частный детсад

Под обстрел попали три социальных объекта: футбольный манеж, центр досуга и частный детсад

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Гладков сообщал об одном погибшем и четырех раненых от предыдущих атак. В Минобороны заявляли, что над Белгородской областью средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов. В ведомстве также рассказали о 32 беспилотниках, сбитых над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.

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Новость была обновлена. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что после атаки по центру погибли 5 человек, еще 25 ранены.

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