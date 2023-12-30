«Дождавшись пассажира, уехал»: в Новосибирске ищут водителя, который сбил 83-летнюю женщину, — видео ДТП

В Новосибирске сегодня, 30 декабря, в 10:50 автомобиль сбил 83-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП и тех, кто обладает какой-либо информацией.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, в Центральном районе у дома 66 по улице Каменской неизвестный водитель, предположительно, на Kia Rio с логотипом «Яндекса» при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. 83-летняя женщина получила травмы. Водитель из автомобиля не выходил, ей помог мимо проходивший мужчина.
— Водитель из автомобиля не выходил. Дождавшись пассажира, покинул место происшествия. В настоящее время проводятся разыскные мероприятия, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.
Скрывшемуся с места ДТП водителю грозит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ (принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет), с одновременным лишением права управления на срок до полутора лет.
Любую имеющуюся информацию о местонахождении автомобиля и водителя просим сообщить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску: 002, (383) 232-23-51.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу «Яндекса» за комментарием. На момент публикации ответа не было.
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