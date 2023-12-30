«Дождавшись пассажира, уехал»: в Новосибирске ищут водителя, который сбил 83-летнюю женщину, — видео ДТП

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, в Центральном районе у дома 66 по улице Каменской неизвестный водитель, предположительно, на Kia Rio с логотипом «Яндекса» при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. 83-летняя женщина получила травмы. Водитель из автомобиля не выходил, ей помог мимо проходивший мужчина.