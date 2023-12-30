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«Дождавшись пассажира, уехал»: в Новосибирске ищут водителя, который сбил 83-летнюю женщину, — видео ДТП

На машине был бренд «Яндекса»

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Женщина переходила дорогу

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В Новосибирске сегодня, 30 декабря, в 10:50 автомобиль сбил 83-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП и тех, кто обладает какой-либо информацией.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, в Центральном районе у дома 66 по улице Каменской неизвестный водитель, предположительно, на Kia Rio с логотипом «Яндекса» при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. 83-летняя женщина получила травмы. Водитель из автомобиля не выходил, ей помог мимо проходивший мужчина.

— Водитель из автомобиля не выходил. Дождавшись пассажира, покинул место происшествия. В настоящее время проводятся разыскные мероприятия, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Водитель просто сидел в машине

Видео: Госавтоинспекция по Новосибирску

Скрывшемуся с места ДТП водителю грозит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ (принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет), с одновременным лишением права управления на срок до полутора лет.

Любую имеющуюся информацию о местонахождении автомобиля и водителя просим сообщить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску: 002, (383) 232-23-51.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу «Яндекса» за комментарием. На момент публикации ответа не было.

В Тогучинском районе Новосибирской области сегодня, 30 декабря, произошла авария с грузовиком. Из-за ДТП собралась пробка.

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