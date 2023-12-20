«Упал без сознания»: в ТЦ на площади Маркса толпой избили человека — что говорят в полиции

В торговом центре на площади Маркса избили толпой человека. От боли и ударов он потерял сознание, сообщают очевидцы.



— Человека избили вчера в районе 19 часов в ТЦ «Версаль». Били толпой. Он упал без сознания на выходе справа от «Быстронома» со стороны улицы, — сообщила читательница НГС, пожелавшая остаться анонимной.

