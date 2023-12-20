«Упал без сознания»: в ТЦ на площади Маркса толпой избили человека — что говорят в полиции

В торговом центре на площади Маркса избили толпой человека. От боли и ударов он потерял сознание, сообщают очевидцы.
— Человека избили вчера в районе 19 часов в ТЦ «Версаль». Били толпой. Он упал без сознания на выходе справа от «Быстронома» со стороны улицы, — сообщила читательница НГС, пожелавшая остаться анонимной.
Другой источник сообщили НГС, что драка была не в ТЦ «Версаль», а В ТЦ «Сан Сити».
В торгово-офисном центре «Версаль» НГС сообщили, что попытаются уточнить данные о происшествии, но затем перестали отвечать на звонки журналиста. В многофункциональном комплексе «Сан-Сити» корреспонденту издания заявили: «никакой информации не даем».
В ГУ МВД Росси прокомментировали инцидент:
— В вечернее время в отдел полиции поступило сообщение о конфликте. Выехали сотрудники полиции, но на месте никого не обнаружили. Сейчас проводится проверка, устанавливаются участники конфликта, а также обстоятельства произошедшего. Сообщений из медицинских учреждений не поступало, — отметили в ведомстве.
Если вы стали свидетелем этого происшествия или знаете его участников, обратитесь в редакцию НГС.
Ранее НГС писали о том, что в баре в Ленинском районе города произошла драка. В результате потасовки пострадала девушка, которая защищала своего мужа.