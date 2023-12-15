Рабочий умер в больнице после падения на стройке театре Афанасьева — за это наказали бригадира

Бригадира осудили за смерть рабочего, упавшего с высоты в Новосибирске. Как ранее сообщил источник НГС, инцидент произошел во время строительства театра Афанасьева.
15 декабря в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области рассказали, что 12 июля 2022 года электромонтажник настраивал светодиодную ленту в зрительном зале при помощи сборно-разборной строительной вышки.
— В ходе проведения работ на строительной вышке без страховочного снаряжения, потерпевший упал с высоты 3,6 метров, получив множественные переломы, от которых через несколько месяцев скончался в медицинском учреждении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Центральный районный суд признал виновным 39-летнего бригадира по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В Следственном комитете Новосибирской области добавили, что обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Бригадиру назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также сибиряку запретили заниматься деятельностью, связанной с контролем безопасных условий труда на стройке на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.
Недавно вынесли приговор директору компании «Геккон» за гибель рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ.