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В Новосибирске директора фирмы осудили за гибель рабочего на стройке НГУ

Рабочий погиб в 2020 году

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Рабочий погиб в 2020 году

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В Новосибирске вынесли приговор директору компании «Геккон» Виталию Домогатскому за гибель рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».

29-летний мужчина погиб в сентябре 2020 года. Во время работ он упал с высоты больше 8 метров и получил смертельные травмы.

Как руководитель компании-субподрядчика, Домогатский обвинялся по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть). По версии следствия, Виталий принял в эксплуатацию строительные леса, которые не соответствовали требованиям. Суд признал мужчину виновным в случившемся и назначил 2 года принудительных работ.

— Наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работам, удержанием 10% из зарплаты, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности во время строительных работ. Также на 2 года, — сказано в сообщении.

Пока приговор не вступил в законную силу.

В 2021 году сам Домогатский рассказывал НГС, как произошел инцидент.

— Я сам был рядом в тот день, делал ему искусственное дыхание. Пока ждали реанимацию, всё время провел возле него. Парень производил подъем, одной рукой держась за лестницы на лесах, другой тащил коробку с материалом, с гвоздями для дюбелей. Так делать вообще нельзя, это грубейшее нарушение техники безопасности. У него было удостоверение, он все-таки высотник, у него было профильное обучение, и он должен был это понимать. Тем более я с ребятами почти всегда находился на объекте, мы с ними обсуждали все эти моменты, вплоть до того, что видео показывали с такими происшествиями. Все это понимали и знали, но в какой-то момент он, видимо, решил поступить на свое усмотрение, — заявил обвиняемый, добавив, что сожалеет о произошедшем.

Редакция отправила запрос в НГУ.

Летом 2023 года в Новосибирске на ноги строителю прилетел груз, сорвавшийся с крана. Мужчина попал в больнцу.

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