В Новосибирске директора фирмы осудили за гибель рабочего на стройке НГУ

— Я сам был рядом в тот день, делал ему искусственное дыхание. Пока ждали реанимацию, всё время провел возле него. Парень производил подъем, одной рукой держась за лестницы на лесах, другой тащил коробку с материалом, с гвоздями для дюбелей. Так делать вообще нельзя, это грубейшее нарушение техники безопасности. У него было удостоверение, он все-таки высотник, у него было профильное обучение, и он должен был это понимать. Тем более я с ребятами почти всегда находился на объекте, мы с ними обсуждали все эти моменты, вплоть до того, что видео показывали с такими происшествиями. Все это понимали и знали, но в какой-то момент он, видимо, решил поступить на свое усмотрение, — заявил обвиняемый, добавив, что сожалеет о произошедшем.

