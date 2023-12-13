В Новосибирске директора фирмы осудили за гибель рабочего на стройке НГУ

В Новосибирске вынесли приговор директору компании «Геккон» Виталию Домогатскому за гибель рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».
29-летний мужчина погиб в сентябре 2020 года. Во время работ он упал с высоты больше 8 метров и получил смертельные травмы.
Как руководитель компании-субподрядчика, Домогатский обвинялся по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть). По версии следствия, Виталий принял в эксплуатацию строительные леса, которые не соответствовали требованиям. Суд признал мужчину виновным в случившемся и назначил 2 года принудительных работ.
— Наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работам, удержанием 10% из зарплаты, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности во время строительных работ. Также на 2 года, — сказано в сообщении.
Пока приговор не вступил в законную силу.
В 2021 году сам Домогатский рассказывал НГС, как произошел инцидент.
— Я сам был рядом в тот день, делал ему искусственное дыхание. Пока ждали реанимацию, всё время провел возле него. Парень производил подъем, одной рукой держась за лестницы на лесах, другой тащил коробку с материалом, с гвоздями для дюбелей. Так делать вообще нельзя, это грубейшее нарушение техники безопасности. У него было удостоверение, он все-таки высотник, у него было профильное обучение, и он должен был это понимать. Тем более я с ребятами почти всегда находился на объекте, мы с ними обсуждали все эти моменты, вплоть до того, что видео показывали с такими происшествиями. Все это понимали и знали, но в какой-то момент он, видимо, решил поступить на свое усмотрение, — заявил обвиняемый, добавив, что сожалеет о произошедшем.
Редакция отправила запрос в НГУ.
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