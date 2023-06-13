ЧП в «Закаменском»: на ноги строителю прилетел груз, сорвавшийся с крана

В Новосибирске спасатели МАСС помогли строителю, на которого упал груз с крана. Инцидент произошел вчера,
— На ноги 35-летнего мужчины сорвался и упал с крана подвешенный груз. Мужчина был извлечен из-под груза до приезда спасателей, которые совместно с бригадой врачей скорой помощи оказали ему помощь в фиксировании шины.
Мужчину перенесли в машину скорой помощи. Он был доставлен в больницу.
Застройщик ЖК «Закаменский» — Фонд защиты граждан — участников долевого строительства Новосибирской области. НГС отправил запрос в фонд.
Фонд защиты граждан — участников долевого строительства учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Елена Васильева. Помимо домов «Закаменского» фонд занимается долгостроями на улице Дуси Ковальчук, 378/1, Вилюйской, зданиями в Оби и Краснообске.
В середине марта на стройке в Новосибирске погиб рабочий.