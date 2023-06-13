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ЧП в «Закаменском»: на ноги строителю прилетел груз, сорвавшийся с крана

Мужчина находится в больнице

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Мужчину перенесли в машину скорой помощи

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В Новосибирске спасатели МАСС помогли строителю, на которого упал груз с крана. Инцидент произошел вчера, 12 июня, около 10:40 на стройплощадке микрорайона ЖК «Закаменский».

— На ноги 35-летнего мужчины сорвался и упал с крана подвешенный груз. Мужчина был извлечен из-под груза до приезда спасателей, которые совместно с бригадой врачей скорой помощи оказали ему помощь в фиксировании шины.

Мужчину перенесли в машину скорой помощи. Он был доставлен в больницу.

Застройщик ЖК «Закаменский» — Фонд защиты граждан — участников долевого строительства Новосибирской области. НГС отправил запрос в фонд.

Фонд защиты граждан — участников долевого строительства учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Елена Васильева. Помимо домов «Закаменского» фонд занимается долгостроями на улице Дуси Ковальчук, 378/1, Вилюйской, зданиями в Оби и Краснообске.

В середине марта на стройке в Новосибирске погиб рабочий.

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