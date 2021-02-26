«Я сам делал ему искусственное дыхание»: за смерть рабочего на стройке спорткомплекса НГУ судят его начальника

В Новосибирске начинается процесс по делу о гибели рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ. 29-летний мужчина погиб в сентябре 2020 года во время высотных работ. Обвиняемым в деле стал директор компании-субподрядчика «Геккон» Виталий Домогатский. 3 марта состоится первое заседание в Советском районном суде.

Как указано на сайте суда, Виталия Домогатского обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть.