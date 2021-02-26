«Я сам делал ему искусственное дыхание»: за смерть рабочего на стройке спорткомплекса НГУ судят его начальника

Суд рассмотрит дело о гибели рабочего на стройке спорткомплекса НГУ
В Новосибирске начинается процесс по делу о гибели рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ.
Как указано на сайте суда, Виталия Домогатского обвиняют по
— Работник упал с высоты
По версии следствия, Виталий принял в эксплуатацию строительные леса, которые не соответствовали требованиям.
— Отсутствовали переходы с ярусов на другие ярусы, отсутствовали места для подъема и спуска работников, отсутствовал сплошной настил на ярусах, отсутствовали места для крепления карабина страховочной привязи, отсутствовали защитные ограждения, — указано на сайте Советского районного суда. Там же отмечено, что Виталий Домогатский, по версии следствия, «не обеспечил непрерывный контроль» за работой строителей и соблюдением техники безопасности.
В беседе с НГС сам Виталий Домогатский подчеркнул, что техническая возможность работать без нарушения техники безопасности на стройке была.
— Я сам был рядом в тот день, делал ему искусственное дыхание. Пока ждали реанимацию, всё время провел возле него. Парень производил подъем, одной рукой держась за лестницы на лесах, другой тащил коробку с материалом, с гвоздями для дюбелей. Так делать вообще нельзя, это грубейшее нарушение техники безопасности. У него было удостоверение, он все-таки высотник, у него было профильное обучение, и он должен был это понимать. Тем более я с ребятами почти всегда находился на объекте, мы с ними обсуждали все эти моменты, вплоть до того, что видео показывали с такими происшествиями. Все это понимали и знали, но в какой-то момент он, видимо, решил поступить на свое усмотрение, — рассказал Виталий Домогатский. Он добавил, что очень сожалеет о случившемся.
В октябре в Калининском районе на стройке также погиб рабочий. Мужчину зажало между ковшом и радиатором экскаватора — от полученных травм он погиб на месте.