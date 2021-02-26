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«Я сам делал ему искусственное дыхание»: за смерть рабочего на стройке спорткомплекса НГУ судят его начальника

Виталий Домогатский заявляет, что высотник сам нарушил технику безопасности

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Несчастный случай произошел в сентябре&nbsp;

Несчастный случай произошел в сентябре 

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Суд рассмотрит дело о гибели рабочего на стройке спорткомплекса НГУ

В Новосибирске начинается процесс по делу о гибели рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ. 29-летний мужчина погиб в сентябре 2020 года во время высотных работ. Обвиняемым в деле стал директор компании-субподрядчика «Геккон» Виталий Домогатский. 3 марта состоится первое заседание в Советском районном суде.

Как указано на сайте суда, Виталия Домогатского обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть.

— Работник упал с высоты 8,147 метра от уровня земли на твердую поверхность, в результате такого падения работнику были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, в результате чего наступила смерть работника, — говорится на сайте.

По версии следствия, Виталий принял в эксплуатацию строительные леса, которые не соответствовали требованиям.

— Отсутствовали переходы с ярусов на другие ярусы, отсутствовали места для подъема и спуска работников, отсутствовал сплошной настил на ярусах, отсутствовали места для крепления карабина страховочной привязи, отсутствовали защитные ограждения, — указано на сайте Советского районного суда. Там же отмечено, что Виталий Домогатский, по версии следствия, «не обеспечил непрерывный контроль» за работой строителей и соблюдением техники безопасности.

В беседе с НГС сам Виталий Домогатский подчеркнул, что техническая возможность работать без нарушения техники безопасности на стройке была.

— Я сам был рядом в тот день, делал ему искусственное дыхание. Пока ждали реанимацию, всё время провел возле него. Парень производил подъем, одной рукой держась за лестницы на лесах, другой тащил коробку с материалом, с гвоздями для дюбелей. Так делать вообще нельзя, это грубейшее нарушение техники безопасности. У него было удостоверение, он все-таки высотник, у него было профильное обучение, и он должен был это понимать. Тем более я с ребятами почти всегда находился на объекте, мы с ними обсуждали все эти моменты, вплоть до того, что видео показывали с такими происшествиями. Все это понимали и знали, но в какой-то момент он, видимо, решил поступить на свое усмотрение, — рассказал Виталий Домогатский. Он добавил, что очень сожалеет о случившемся.

В октябре в Калининском районе на стройке также погиб рабочий. Мужчину зажало между ковшом и радиатором экскаватора — от полученных травм он погиб на месте.

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уголовное делосуд
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