Рабочий монтировал свет в театре Афанасьева и разбился — за его смерть будут судить бригадира

По данным следствия,12 июля в зрительном зале театра рабочие установили сборно-разборную вышку, на которую поднялся электромонтажник, и начал настраивать светодиодную ленту. Мужчина, как следует из материалов дела, работал без страховки. Бригадир, который по закону обязан был позаботиться о соблюдении подчиненными техники безопасности, не сделал этого.