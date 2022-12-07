Рабочий монтировал свет в театре Афанасьева и разбился — за его смерть будут судить бригадира

Бригадира будут судить за смерть рабочего, который упал с высоты и разбился. О результатах расследования сегодня рассказали в пресс-службе следственного управления по Новосибирской области СК России. Как сообщил источник НГС, инцидент произошел в строящемся здании театра Афанасьева.
По данным следствия,12 июля в зрительном зале театра рабочие установили сборно-разборную вышку, на которую поднялся электромонтажник, и начал настраивать светодиодную ленту. Мужчина, как следует из материалов дела, работал без страховки. Бригадир, который по закону обязан был позаботиться о соблюдении подчиненными техники безопасности, не сделал этого.
— В ходе проведения работ потерпевший упал с высоты около 4 метров на пол, получив множественные переломы, от которых через несколько месяцев скончался в медицинском учреждении, — рассказали в СК.
Следователи пришли к выводу, что в смерти мужчины виновен 38-летний бригадир, и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы уголовного дела уже проверил прокурор, дело передали для рассмотрения в Центральный районный суд.
Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы и запрет работать в строительстве — на срок до 3 лет.
Ранее НГС писал о деле пенсионерки, которая упала в шахту лифта недостроенного общежития и разбилась насмерть. Виновным в ее гибели сочли прораба.