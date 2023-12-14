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Сибиряк вышел из «Гелика» и открыл стрельбу из автомата ради красивого кадра — его друг все снимал на телефон

Полиция уже нашла нарушителей спокойствия

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Справа — момент стрельбы во дворе на улице Стасовой, слева — гильзы на снегу в том месте, где стреляли парни

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Минувшей ночью красноярец устроил стрельбу в одном из дворов ради красивого кадра на смартфон.

Видео с опасным позированием выложил канал «ЧП Красноярск». На нем видно, как из Mercedes-Benz выходят двое парней, один держит в руках телефон, другой автомат. Тот, что с оружием, стреляет, оба что-то кричат, потом садятся в машину.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «ЧП Красноярск» / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «ЧП Красноярск» / Vk.com

Жители дома на Стасовой вызвали полицейских. Эксперты нашли шесть гильз. Возмутители спокойствия далеко не ушли, их задержали инспекторы ГИБДД на улице Годенко. В ГИБДД Красноярска корреспонденту NGS24.RU ничего не смогли прокомментировать, попросили перезвонить через час. В полиции края позже сообщили, что автомат у хулиганов был охолощенный, а свой поступок парень объяснить не смог.

Вот такой автомат изъяли у мужчины

Вот такой автомат изъяли у мужчины

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NGS24.RU попытался связаться с владельцем машины, чтобы выяснить, знает ли он о происшествии, однако мужчина не стал разговаривать с журналистами.

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