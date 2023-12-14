Сибиряк вышел из «Гелика» и открыл стрельбу из автомата ради красивого кадра — его друг все снимал на телефон

Минувшей ночью красноярец устроил стрельбу в одном из дворов ради красивого кадра на смартфон.
Видео с опасным позированием выложил канал
Жители дома на Стасовой вызвали полицейских. Эксперты нашли шесть гильз. Возмутители спокойствия далеко не ушли, их задержали инспекторы ГИБДД на улице Годенко. В ГИБДД Красноярска корреспонденту NGS24.RU ничего не смогли прокомментировать, попросили перезвонить через час. В полиции края позже сообщили, что автомат у хулиганов был охолощенный, а свой поступок парень объяснить не смог.
NGS24.RU попытался связаться с владельцем машины, чтобы выяснить, знает ли он о происшествии, однако мужчина не стал разговаривать с журналистами.