Отец — в СИЗО, раненые — в коме. Что происходит после стрельбы в брянской гимназии

Двоих из пяти подростков, получивших ранения во время стрельбы в брянской школе
Ребята сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. У одного из них пули попали в его левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Хирурги провели операцию по сращиванию костей левой руки и вставили спицы в ногу, пишет издание. Также врачи сделали УЗИ внутренних органов — они не пострадали.
Меньше повезло его однокласснику. У парня ранения легкого, селезенки, спины, поясницы и левого плеча. Из тела подростка достали семь металлических дробей, но еще несколько осталось внутри — их не смогли извлечь. Также хирургам пришлось сделать ему еще одну операцию. Врачи остановили кровотечение из селезенки и ушили семимиллиметровое отверстие в диафрагме. Вкупе с остальными травмами после осмотра неврологом у мальчика заподозрили повреждение локтевого и лучевого нервов.
Также в Брянске отца
Также вынесена мера пресечения замдиректора брянской гимназии Ларисе Католиковой. Сторона защиты заявила, что Католикова не раз получала грамоты от департамента образования и даже командования Западного военного округа, пишет Mash. Ее хвалили за достойное воспитание сына, который сейчас проходит службу в зоне СВО.
Ранее, 9 декабря, суд над отцом отложили, потому что мама не могла присутствовать на нем. В этот же день проходили похороны погибших детей. Корреспондент MSK1.RU побывала в зале суда и рассказала, как проходило слушание.
Мы рассказывали, как прошло заседание, где выбирали меру пресечения охраннице гимназии