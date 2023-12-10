Отец — в СИЗО, раненые — в коме. Что происходит после стрельбы в брянской гимназии

Двоих из пяти подростков, получивших ранения во время стрельбы в брянской школе № 5 , ввели в медикаментозную кому, сообщает Telegram-канал Mash.



Ребята сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. У одного из них пули попали в его левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Хирурги провели операцию по сращиванию костей левой руки и вставили спицы в ногу, пишет издание. Также врачи сделали УЗИ внутренних органов — они не пострадали.