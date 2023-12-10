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Отец — в СИЗО, раненые — в коме. Что происходит после стрельбы в брянской гимназии

Сегодня состоялся суд над фигурантами дела

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Отец девочки со своим адвокатом

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Двоих из пяти подростков, получивших ранения во время стрельбы в брянской школе № 5, ввели в медикаментозную кому, сообщает Telegram-канал Mash.

Ребята сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. У одного из них пули попали в его левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Хирурги провели операцию по сращиванию костей левой руки и вставили спицы в ногу, пишет издание. Также врачи сделали УЗИ внутренних органов — они не пострадали.

Меньше повезло его однокласснику. У парня ранения легкого, селезенки, спины, поясницы и левого плеча. Из тела подростка достали семь металлических дробей, но еще несколько осталось внутри — их не смогли извлечь. Также хирургам пришлось сделать ему еще одну операцию. Врачи остановили кровотечение из селезенки и ушили семимиллиметровое отверстие в диафрагме. Вкупе с остальными травмами после осмотра неврологом у мальчика заподозрили повреждение локтевого и лучевого нервов.

Также в Брянске отца 14-летней девочки, которая убила одноклассницу и ранила пятерых человек из охотничьего ружья, арестовали на два месяца. До 7 февраля он будет находиться в СИЗО. Такое решение принял Советский районный суд Брянска.

Также вынесена мера пресечения замдиректора брянской гимназии Ларисе Католиковой. Сторона защиты заявила, что Католикова не раз получала грамоты от департамента образования и даже командования Западного военного округа, пишет Mash. Ее хвалили за достойное воспитание сына, который сейчас проходит службу в зоне СВО.

Ранее, 9 декабря, суд над отцом отложили, потому что мама не могла присутствовать на нем. В этот же день проходили похороны погибших детей. Корреспондент MSK1.RU побывала в зале суда и рассказала, как проходило слушание.

Мы рассказывали, как прошло заседание, где выбирали меру пресечения охраннице гимназии № 5. Также сегодня арестовали гендиректора ЧОПа, отвечавшего за безопасность школы. Оба будут находиться в СИЗО до 6 февраля.

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