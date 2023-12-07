«Недоступная местность»: более 20 туристов на снегоходах не смогли выбраться из тайги Хакасии — подробности

6 декабря в Республике Хакасии несколько групп туристов на снегоходах, которые отдыхали в окрестностях села Приисковое, не смогли выбраться из горно-таежной местности из-за ухудшения погоды. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в их эвакуации задействованы другие путешественники.

