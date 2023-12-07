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«Недоступная местность»: более 20 туристов на снегоходах не смогли выбраться из тайги Хакасии — подробности

В их эвакуации участвуют другие путешественники и инструкторы

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Инцидент произошел накануне, 6 декабря

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6 декабря в Республике Хакасии несколько групп туристов на снегоходах, которые отдыхали в окрестностях села Приисковое, не смогли выбраться из горно-таежной местности из-за ухудшения погоды. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в их эвакуации задействованы другие путешественники.

В ведомстве не смогли ответить на вопрос, из каких регионов туристы приехали на отдых в Хакасию.

— О них никакой информации нет. Силы и средства МЧС России на место еще не добрались. Недоступная местность, 400 километров дороги у спасателей, — сказали в ведомстве. — Там вся помощь организована инструкторами горнолыжного комплекса. Это даже не комплекс, а что-то вроде гостиницы. Оттуда организовывают снегоходные маршруты и другое.

По словам специалиста, в эвакуации путешественников участвуют другие туристы и инструкторы гостиницы. Местный житель Виктор подтвердил НГС, что ведутся поисково-спасательные работы.

—Туристы проживали в разных отелях, — уточнил сибиряк.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия со ссылкой на оперативные данные, несколько групп туристов на снегоходах, общей численностью 28 человек, попали в сильную метель и сбились с пути. Путешественники не смогли вернуться на базу до наступления сумерек.

Как сообщил телеграм-канал Mash Siberia, в результате произошедшего якобы есть погибшие. Местный житель подтвердил НГС данные об этом, при этом в ГУ МЧС России по региону не уточнили информацию о гибели людей.

В январе этого года в Хакасии погиб житель Красноярска погиб, катаясь на снегоходе. Инцидент произошел рядом с поселком Беренжак Ширинского района.

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